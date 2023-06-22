Грядущий хлебный дефицит, выборы на оккупированных территориях и африканские мирные планы для окончания войны. Эти темы были в центре внимания в Украине последние семь дней.
Хлебный дефицит, новая Тридцатилетняя война и фиговый листок для демократии. Обзор событий недели в Украине
15 июня ЦИК России назначила на 10 сентября 2023 года так называемые «выборы» на оккупированной территории Украины. Собственно, особой новости в этом решении нет, поскольку к нему долго подводил целый ряд событий: от указов Путина и принятия соответствующих законов РФ, до создания избирательной инфраструктуры в оккупированных регионах.
Выдача в этих регионах российских паспортов ускоренными темпами тоже приурочена к выборам – Москва поставила задачу местным властям закончить паспортизацию до сентября. Это в три раза быстрее, чем было в аннексированном в 2014 году Крыму. Видимо, Путин куда-то очень торопится. Куда?
В Украине, на фоне позитивных ожиданий от начавшегося наступления ВСУ, этот вопрос у многих вызывает недоумение. Украинцам кажется бессмысленным соблюдение Москвой каких-то псевдодемократических формальностей на территориях, с которых ей придется уйти.
Очевидно в Кремле другое видение ситуации и перспектив ее развития. Путин явно делает ставку на затягивание конфликта и его перевод из горячей стадии в ресурсную войну. Хочет чтоб СВО перешла в этакую новую Тридцатилетнюю войну, весь ход которой в 17 веке сопровождался «мирными переговорами».
От перевода войны в такую форму Украина однозначно проигрывает. Для легитимизации аннексии украинских территорий на возможных переговорах Кремлю позарез нужны все эти псевдодемократические формальности. Ведь то, насколько они «псевдо» или все же законные будет определять более сильная сторона за столом переговоров. В качестве сильного Путин видит именно себя. А «окно возможностей» для переговоров по словам президента Франции Эммануэля Макрона «откроется через пару месяцев».
Путин, видимо, тоже прогнозирует открытие такого «окна возможностей» через несколько месяцев (осенью, после проведения выборов). Но «окно» для российского президента должно открыться не с успешным наступлением ВСУ, как это подразумевал Макрон, а тем, что к тому времени наступление выдохнется.
Москва продавливает формулу «территории в обмен на мир». По сути, эта формула не меняется с 2014 года. Тот факт, что Песков увидел в перевооружении ВСУ натовским оружием выполнение одной из целей «СВО» - «демилитаризацию Украины», это тоже говорит об ожидании переговоров с формулой Кремля.
Тем временем, РФ, практически, взяла в заложники жителей оккупированных территорий, которых она ускоренно превращает в «российский электорат». 17 июня вступил в действие закон, который принуждает их при получении российского паспорта документально отказываться от украинского гражданства.
Украинские паспорта теперь просто изымают. Таким образом, людей лишают возможности выехать из зоны боевых действий куда либо, кроме РФ, ведь без украинского паспорта их не пустят ни в Украину, ни в Европу.
Африканское «миротворчество». Для кого?
На прошлой неделе Киев и Москву посетила делегация глав ряда государств Африки, а именно президенты Южной Африки, Сенегала, Египта, Республики Конго, Уганды и Замбии. Честно говоря, если бы не тот курьезный факт, что один из них пытался прогуляться с Зеленским, держась за руки, этот визит, скорее всего ничем и не запомнился бы.
Надежд на конструктивное «миротворчества» представителей Африки изначально никто не возлагал. Главный тезис, озвученный в Киеве президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, о том, что «должен мир должен быть достигнут дипломатическим путем», здесь уже много раз слышали из Москвы. Начиная с 2014 года.
Позитивными результатами африканской инициативы могли быть три пункта. Во-первых, налаживание диалога со странами, которые сейчас принято называть «глобальным Югом». Во-вторых, продление «зерновой сделки», в которой заинтересованы и Африка и Украина. В-третьих, это позволило бы представителям некоторых стран Африки понять, что такое Россия, и что она делает в Украине.
Достигнуты ли эти результаты - говорить еще рано, но заявление Пескова о том что «шансов у зерновой сделки нет» следует расценивать не как отказ от ее продления, а как давление на африканцев и торг.
Основной этап этого торга состоится во второй половине июля, когда Путин намерен провести саммит «Россия-Африка». Именно там он будет пытаться давить на Киев и Запад чтоб под угрозой голода в Африке снять некоторые санкции и запустить аммиакопровод «Тольяти-Одесса».
Нет сомнений, что африканцы, заинтересованные в зерне и удобрениях, станут в этих вопросах на сторону Кремля. В свою очередь, это позволит РФ зарабатывать миллиарды долларов в год, которые она сможет пустить на войну с Украиной.
Неожиданную выгоду от визита африканских лидеров в РФ Украина получила от самих россиян. Они весьма неоднозначно оценили «мирный план» африканцев, который к тому же, благодаря сливу из Кремля, обрел конкретные очертания.
Так, близкий к Администрации президента РФ политолог Сергей Марков обозначил их в своем канале в Telegram по пунктам: «1. Прекратить огонь; 2. Нейтральная зона; 3. Ввод миротворцев ООН; 4. Автономия конфликтных регионов под патронажем ООН; 5. Референдум в конфликтных регионах под патронажем ООН».
Понятно, что такой план означает заморозку конфликта и продолжение оккупации, поэтому он неприемлем для Украины. Он практически не вызвал дискуссий в украинском обществе. А вот в России в благосклонности Кремля к «африканской инициативе» ультрапатриоты вполне обоснованно увидели признаки государственной измены.
«На мой взгляд, эта «инициатива» является предложением о безоговорочной капитуляции Российской Федерации на Украине. Как можно соглашаться с вводом миротворцев ООН в «конфликтные регионы», причем Марков относит к их числу не только ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, но и Крым?
Но ведь согласно Конституции РФ это территория России. Как можно соглашаться с автономией этих субъектов РФ и передачей их под патронаж ООН? Как можно проводить референдумы в субъектах РФ с вопросом о возможности выхода из состава РФ? Референдумы там уже прошли и любое покушение на их результаты преступно», - написал популярный в ультра-правых кругах «Черный полковник» В. Алкснис.
Кстати, его тут же перепостил террорист Игорь Гиркин (Стрелков). Причем, «экс-министр обороны ДНР» уже давно не стесняется в выражениях относительно Владимира Путина. Он все чаще и все жестче изображает его в глазах миллионов россиян старым беспомощным клоуном, для которого важны только собственные интересы, а не интересы России. И аудитория Гиркина растет! А если над диктатором смеются, то это уже начало конца.
Хлеба станет меньше
В современно мире все взаимосвязано. Может ли разрушение Каховской ГЭС повлиять на страны Африки? Разумеется, может. Украинское зерно является фактором мировой продовольственной безопасности. А теперь этого зерна станет значительно меньше.
По данным Министерства аграрной политики Украины, исчезновение Каховского водохранилища, кроме затопления и экологических проблем, привело к остановке 31 системы орошения полей общей площадью 584 тыс. га. В 2021 г. на этих посевных площадях было получено 4 млн т. зерновых и масличных.
При этом министр сельского хозяйства Николай Сольский подчеркивает, что урожайность в разы упадет и на прилегающих землях: «Не полмиллиона гектаров, а миллион-полтора гектаров не будут использоваться в полной мере». По подсчетам министерства, восстановление системы орошения займет от трех до семи лет, а восстанавливать ее начнут только когда закончится война. Иными словами, снижение количества сельхозпродукции, которая производится в Украине – это проблема не на один год.
Прекращение подачи воды по Северо-Крымскому каналу, который до 2014 года давал Крыму 85% пресной воды и который возобновил свою работу после оккупации Херсонщины, поставило в зону риска большинство сельхозкультур и на оккупированном полуострове.
«Рис в первую очередь [невозможно выращивать], это однозначно. Потом сахарная свекла, а эта культура, которая стратегически очень важна сегодня. В Крыму несколько предприятий выращивают сахарную свеклу на семена, и сейчас она как раз начинает цветение. Это та фаза, когда ее надо поливать очень часто. Без полива, конечно, урожай семян будет невозможно получить», - сказала в интервью местным СМИ замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко.
Любопытно, что в Крыму вообще стараются замалчивать тему каховской катастрофы. Власти опасаются паники. Тем не менее жители полуострова уже столкнулись с первыми проблемами. Во-первых, туристы начали отменять и без того немногочисленные бронирования. Курортный сезон окончательно сорван.
Во-вторых, в некоторых городах уже введены графики подачи воды. Пока их ввели якобы в связи с ремонтными работами, но такие объяснения только укрепили среди местных жителей уверенность, что грядут проблемы с водоснабжением.
Все понимают, что даже если сегодня в крымских водохранилищах действительно достаточно воды (по словам главы Крыма Аксенова, они заполнены на 80%), то без подпитки из канала эти водоемы быстро придут к тому же состоянию, в каком были в 2020-21 годах, когда уровень запасов воды составлял 15-20%. На фоне заявлений о том, что «питьевой воды более чем достаточно», тот же Аксенов сообщает: «Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале». Все понятно…
Справка
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.