Хлебный дефицит, новая Тридцатилетняя война и фиговый листок для демократии. Обзор событий недели в Украине

Надежд на конструктивное «миротворчества» представителей Африки изначально никто не возлагал. Главный тезис, озвученный в Киеве президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, о том, что «должен мир должен быть достигнут дипломатическим путем», здесь уже много раз слышали из Москвы. Начиная с 2014 года.

Позитивными результатами африканской инициативы могли быть три пункта. Во-первых, налаживание диалога со странами, которые сейчас принято называть «глобальным Югом». Во-вторых, продление «зерновой сделки», в которой заинтересованы и Африка и Украина. В-третьих, это позволило бы представителям некоторых стран Африки понять, что такое Россия, и что она делает в Украине.

Достигнуты ли эти результаты - говорить еще рано, но заявление Пескова о том что «шансов у зерновой сделки нет» следует расценивать не как отказ от ее продления, а как давление на африканцев и торг.

Основной этап этого торга состоится во второй половине июля, когда Путин намерен провести саммит «Россия-Африка». Именно там он будет пытаться давить на Киев и Запад чтоб под угрозой голода в Африке снять некоторые санкции и запустить аммиакопровод «Тольяти-Одесса».

Нет сомнений, что африканцы, заинтересованные в зерне и удобрениях, станут в этих вопросах на сторону Кремля. В свою очередь, это позволит РФ зарабатывать миллиарды долларов в год, которые она сможет пустить на войну с Украиной.