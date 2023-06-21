Недавно ставшая мамой Йохауг шокирована: груди похожи на мячи для гандбола

35-летняя норвежка стала мамой в середине мая – у нее родилась дочь. Тереза Йохауг рассказала, как начались роду.

Бывшая лыжница проснулась ночью и обнаружила, что матрас мокрый.

«Я сразу подумала, неужели описалась? Неужели мне приснился сон, что я сижу на унитазе? Может быть, это еще одна вещь, которую должны пережить женщины на последних сроках беременности?» - приводит издание Dagbladet слова Йохауг.

Затем она отправилась в ванную, где поняла, что у нее отошли воды. И вместе с мужем Нильсом Якобом Хоффом поехала в больницу, причем той же ночью успела вернуться домой. А наутро снова вернулась в больницу родила девочку.

«Я не боялась родов. Это было больно, схватки были ужасными, но конец беременности был намного хуже», - вспоминает олимпийская чемпионка.

Сейчас ее тело восстановилось после беременности, но, конечно же, в нем произошли изменения. Например, Тереза Йохауг описала, как ее грудь наполнилась молоком.

«Это было страшно. Моя грудь никогда не была очень большой, но теперь выглядит как пара мячей для гандбола. Я подумала – что происходит? Я чувствовала себя как корова», - поделилась лыжница.