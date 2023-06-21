POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Информатор по делу Slava Ukraini оставлен под домашним арестом

Прокурор потребовал сегодня отправить обвиняющегося в незаконном владении оружием и взрывчатыми веществами Чернова в тюрьму предварительного следствия. Адвокат Чернова в свою очередь ходатайствовал об освобождении подзащитного из-под домашнего ареста. Суд же решил оставить меру пресечения без изменений, что означает, что Чернов должен по-прежнему находиться под домашним арестом и не имеет права покидать квартиру своей сестры.