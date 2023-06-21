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POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Информатор по делу Slava Ukraini оставлен под домашним арестом

, журналист (Днепр)
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Александр Чернов в окружном суде. 21 июня 2023 года.
Александр Чернов в окружном суде. 21 июня 2023 года. Фото: Oleksandr Katšura

Окркужной суд Днепропетровской области Украины отказался сегодня освободить из-под домашнего ареста Александра Чернова, украинского волонтера, который помог высветить сомнительные схемы, связанные с деятельностью НКО Slava Ukraini.

Прокурор потребовал сегодня отправить обвиняющегося в незаконном владении оружием и взрывчатыми веществами Чернова в тюрьму предварительного следствия. Адвокат Чернова в свою очередь ходатайствовал об освобождении подзащитного из-под домашнего ареста. Суд же решил оставить меру пресечения без изменений, что означает, что Чернов должен по-прежнему находиться под домашним арестом и не имеет права покидать квартиру своей сестры.

В автомобиле информатора по делу НКО Slava Ukraini Чернова в начале мая полиция обнаружила противотанковый гранатомет РПГ советского производства, а также шесть корпусов боевых гранат с запалами. Все это оружие запрещено к хранению законом.

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