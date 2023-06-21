Евросоюз возвращает смартфонам съемные батареи

Производителям дается несколько лет на выпуск моделей со сменными батареями. Новый регламент вступит в силу не раньше 2027 года.

Для пользователей сменный аккумулятор означает, что таких тонких мобильных телефонов, какими мы привыкли пользоваться сейчас, скорее всего, больше не будет. Съемный корпус и сменный аккумулятор требуют более толстых конструкций.

В прошлом году Samsung запустила экологическую программу, чтобы сделать электронные устройства максимально ремонтопригодными и пригодными для вторичной переработки. Это один из способов, которым производители могут реагировать на более строгие правила Европейского Союза в будущем. Фото: Samsung

В то же время это дает каждому пользователю возможность заменить аккумулятор самостоятельно, вместо того, чтобы покупать новый телефон, потому что простой процесс замены аккумулятора, вероятно, станет более привлекательным, чем установка нового аккумулятора в ремонтной мастерской за плату. Кроме того, это менее обременительно для окружающей среды, если покупать меньше новых телефонов и вместо этого обновлять старые.

В то же время постановление может оставить открытым вопрос, насколько сложным или легким должен быть процесс съемна батареи телефона, чтобы она считалась «заменяемой»?