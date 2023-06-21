Евросоюз возвращает смартфонам съемные батареи

Постановление, которое готовилось в течение длительного времени, было одобрено Европейским парламентом на прошлой неделе: правила, касающиеся обращения и утилизации всех аккумуляторов, продаваемых в ЕС, требуют, чтобы самостоятельная замена аккумуляторов портативных устройств была проще. Подавляющее большинство смартфонов не соответствует этому условию.
Новые правила затрагивают весь жизненный цикл батарей и аккумуляторов, от дизайна до утилизации.
Новое постановление предусматривает следующее:
- Аккумуляторы для электромобилей и легких транспортных средств, а также промышленные аккумуляторы емкостью более 2 кВт*ч должны сопровождаться декларацией об углеродном следе и иметь цифровой паспорт аккумулятора.
- Батарейки и аккумуляторы портативных устройств должны быть легкосъемными и потребитель должен иметь возможность самостоятельно их заменить. Это касается и современных смартфонов с несменными батареями.
- Все предприятия, кроме малого и среднего бизнеса, должны начать постановление.
- Будут установлены более строгие стандарты обращения с отходами: 45% портативных батарей и аккумуляторов должны быть собраны в 2023 году, 63% в 2027 году и 73% в 2030 году. Целевой показатель по аккумуляторным батареям для легких транспортных средств к 2028 году составляет 51%, а к 2031 году – 61%.
- К 2027 году не менее 50% лития и 90% кобальта, меди, свинца и никеля должны быть переработаны из батарей и аккумуляторных отходов. К 2031 году должны быть переработаны не менее 80% лития и 95% кобальта, меди, свинца и никеля.
- Через восемь лет после вступления в силу постановления определенная часть материалов, используемых при производстве новых батарей и аккумуляторов, а именно 16% кобальта, 85% свинца, 6% лития и 6% никеля, должна поступать из переработанных отходов производства и потребления. Через пять лет соответствующие показатели должны составлять 26% кобальта, 85% свинца, 12% лития и 15% никеля.
Это означает, что большинству производителей мобильных устройств для выхода на европейский рынок придется изменять дизайн своих моделей. Например, с 2024 года ко всем смартфонам будет применяться единый стандарт зарядки USB Type-C. Считается, что телефон Apple следующего поколения iPhone 15 будет иметь стандартный разъем USB Type-C именно по этой причине.
Производителям дается несколько лет на выпуск моделей со сменными батареями. Новый регламент вступит в силу не раньше 2027 года.
Для пользователей сменный аккумулятор означает, что таких тонких мобильных телефонов, какими мы привыкли пользоваться сейчас, скорее всего, больше не будет. Съемный корпус и сменный аккумулятор требуют более толстых конструкций.
В то же время это дает каждому пользователю возможность заменить аккумулятор самостоятельно, вместо того, чтобы покупать новый телефон, потому что простой процесс замены аккумулятора, вероятно, станет более привлекательным, чем установка нового аккумулятора в ремонтной мастерской за плату. Кроме того, это менее обременительно для окружающей среды, если покупать меньше новых телефонов и вместо этого обновлять старые.
В то же время постановление может оставить открытым вопрос, насколько сложным или легким должен быть процесс съемна батареи телефона, чтобы она считалась «заменяемой»?
И у Samsung, и у Apple уже есть программы «отремонтируй сам», которые должны позволить пользователям самостоятельно ремонтировать свои устройства, от замены батареи до замены экрана, если у них есть соответствующие инструменты. Это означает, что, в принципе, пользователям может быть разрешено расплавить клей, скрепляющий корпус, с помощью соответствующих инструментов открыть его и удалить части в правильном порядке, чтобы получить доступ к аккумулятору. Таким образом, производители смогут избежать довольно больших конструктивных изменений, пишет Ars Technica.