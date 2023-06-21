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Кризис в мясной промышленности заставляет производителей продуктов покупать свинофермы

, Maa Elu
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Производственные помещения предприятия Nõo Lihatööstus.
Производственные помещения предприятия Nõo Lihatööstus. Фото: Margus Ansu

Председатель совета предприятия Nõo Lihatööstus Симмо Круустюк сообщил, что по причине сокращения в Эстонии объемов выращивания свиней производители мясных продуктов могут сами заняться свиноводством.

«Мы не свиноводы, но мы в состоянии быстро учиться и готовы к такой деятельности», - говорит Круустюк. «Долгое время взвешивали эту возможность и не можем исключать, что однажды у Nõo Lihatööstus появится свое свиноводческое хозяйство». По его словам, фермеры начали сворачивать работу и ликвидировать свои свинофермы. «Мы очень серьезно размышляем в том направлении, как нам заключить долгосрочные договоры о сотрудничестве, и мы готовы к сотрудничеству любого вида, включая покупку уже работающих ферм», - добавляет глава совета компании. «При наличии соответствующих предложений можно обращаться к нам».

Чем ближе какая-то ферма к цехам предприятия в Ныо, тем лучше, но в более широком смысле речь идет о фермах в южной части Эстонии. По утверждению Круустюка, начинать выращивать свиней на пустом месте очень сложно и требует много времени. Только лишь выращивание свиноматок занимает несколько лет.

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