Кризис в мясной промышленности заставляет производителей продуктов покупать свинофермы

«Мы не свиноводы, но мы в состоянии быстро учиться и готовы к такой деятельности», - говорит Круустюк. «Долгое время взвешивали эту возможность и не можем исключать, что однажды у Nõo Lihatööstus появится свое свиноводческое хозяйство». По его словам, фермеры начали сворачивать работу и ликвидировать свои свинофермы. «Мы очень серьезно размышляем в том направлении, как нам заключить долгосрочные договоры о сотрудничестве, и мы готовы к сотрудничеству любого вида, включая покупку уже работающих ферм», - добавляет глава совета компании. «При наличии соответствующих предложений можно обращаться к нам».