«Реальная история» ⟩ «Долго себя убеждала, что мне поставили неправильный диагноз»: как рассеянный склероз изменил жизнь Светланы

Светлана. Фото: Eero Vabamägi

– Насколько вы самостоятельны в жизни сейчас?

–К сожалению, из-за того, что болезнь прогрессирует, я все меньше могу что-то делать самостоятельно. Если честно, то я ничего не могу сделать сама. Меня надо поднять, одеть, накормить, посадить на коляску, привезти куда-то. Все, что я могу, это говорить, пить, есть, спать.

– А вы работаете сейчас?

– Да. Четыре года назад, когда я потеряла способность ходить, я нашла работу, на которой мне предоставили очень хорошие условия. Выполняю свои обязанности удаленно. У меня вообще очень хорошие коллеги, которые меня поддерживают и помогают мне. Интересно, что когда я только пришла устраиваться на эту работу, со мной сразу провели собрание, поинтересовались, какие у меня потребности, где убрать пороги, какой установить санузел, где сделать кнопку вызова помощи и так далее.

– Вы когда-нибудь встречались с негативным отношением к себе?

– В основном меня окружают хорошие люди. Но один неприятный опыт все же был, когда мне не хотели выделять социальный транспорт. Пришлось обратиться к журналистам, мне помогли - и транспорт выделили, но осадок остался.

Светлана. Фото: Eero Vabamägi

– Как вы остаетесь такой жизнерадостной?