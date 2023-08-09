«Для мамы и папы я до сих пор дочь, а не сын»: трансгендер Дмитрий о долгом пути к себе

Дмитрий Мартынюк. Фото: Tairo Lutter

– Как обстояли дела в школе?

– В школе я был изгоем. Я ставил себе задачу отсидеть на уроках и быстро уйти домой. С одноклассниками почти полностью отсутствовал контакт, только с двумя парнями общался, потому что они были русскоговорящими, а школа у меня было эстоноязычная. Я ни с кем ничем не делился, так что окружающие и не догадывались о том, что у меня в душе.

– Как вы сделали первый шаг к своей трансформации?

– После школы, находясь еще в том теле, которое не принимал, я поступил в техникум, отучился там три года. За это время тоже ни с кем особо не контактировал, дружеских отношений не завел. За этот период я еще больше стал разбираться в теме трансгендерности. Узнал, что ребята делают себе уколы гормонами, но где их достать, мне не удавалось узнать. Только через нескольких знакомых я нашел парня в спортклубе, который и продал мне эти гормоны. Таким образом, в 22 года я начал самостоятельное лечение.

– Почему вы не обратились к врачу?