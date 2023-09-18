«Врачи предлагали пересесть в коляску»: параспортсменка из Эстонии о том, как не зависеть от ограничений

Елена Пиппер. Фото: Mihkel Maripuu

– Какой вид спорта вы в итоге выбрали?

– Я выбрала индивидуальный вид спорта жим лежа и штангой, хожу в спортзал. Если кто-то заинтересуется, то я буду рада новым спортсменам, которые будут со мной заниматься. Это могут быть люди с разными диагнозами. Могут люди маленького роста, с двигательными и зрительными нарушениями. С 15 лет можно выступать на международных соревнованиях, так что я жду людей любого возраста.

– Елена, расскажите о своем диагнозе?

– У меня детский церебральный паралич. Мои нарушения видны, когда я хожу. Я родилась шестимесячной, а первые шаги сделала, когда мне было два с половиной года. Я безумно благодарна моим родителям, которые внесли огромный вклад в мое здоровье, я постоянно посещала массажистов, занималась лечебной физкультурой. На тот момент не было никаких

центров, где предоставлялись бы услуги социальной реабилитации. Но в Хаапсалу был санаторий, который существует до сих пор и, к сожалению, это на данный момент это единственный центр, предоставляющий большой спектр реабилитационных услуг для инвалидов.

Врачи в детстве мне предлагали пересесть на коляску или использовать роллаторы, но я отказалась и хожу самостоятельно. У меня продолжается спастика в левой руке и в целой в левой стороне тела, также присутствует с рождения косоглазие.

Елена Пиппер и Анастасия Петерсон. Фото: Mihkel Maripuu