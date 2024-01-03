«Врач говорил, что совершает медосмотр»: история жертвы сексуализированного насилия

– Примерно от четырех до шести лет. В мое время, при советской власти, дети часто лежали в больницах месяцами. Родителей рядом не было. Вот подобное со мной и случилось, когда врач совершал некие манипуляции с моим телом, говоря, что проводит медицинский осмотр. Все эти действия осуществлялись, потому что никто не чинил препятствий. А у ребенка, тогда не было ни понимания, ни знаний о сексуальном образовании, поэтому я и не знала, как на это реагировать. Единственное, я понимала, что мне это не нравится. Думаю, очень часто люди, которые хотят каким-то образом использовать детей, находят возможности получить к ним беспрепятственный доступ.

– Очевидно, что каким-то образом это на меня влияло. Например, когда со мной происходит что-то пугающее, моя первая реакция – замирание. Это не очень удобно, так как часто лучшей реакцией была бы здоровая агрессия. Я связываю это с полученным опытом. Тем не менее, мне очень повезло в жизни с отношениями и в целом с окружением. Все мои близкие люди знают, что мне пришлось пережить, поэтому я смело говорю о пережитом на камеру, ведь у меня есть поддержка и считаю, что это точно не нужно скрывать. Своим примером я хочу дать понять людям, как можно защитить своих или чужих детей и себя. Конечно, не говорить о пережитой травме – тоже норма, так как сфера касается интимности. Но это точно то, что не нужно прятать за семью замками. Было бы здорово, если бы люди, совершающие сексуализированное насилие, сами прятались за семью замками и стыдились себя.