Видео ⟩ «Мама, почему ты белая, а я коричневый?»: трогательная беседа с жительницей Эстонии, воспитывающей мулата

– Вы два года жили в Йыхви. Как вели себя окружающие?

– Сын рос в том же дворе, где жила я, поэтому я знала всех соседей и ничего кроме радости и умиления с их стороны не видела. Никаких вопросов или косых взглядов не было.

– Как у Рея обстоят дела в детском саду?

– У нас чудесный детский сад Tähekese в Мустамяэ. Я выбрала его, потому что он находился напротив дома, где мы на тот момент жили. Но когда я зашла внутрь в первый раз, мое внимание привлек стенд, на котором была нарисована большая радуга, на которой каждый цвет был подписан ценностями этого детского сада. Среди прочего там было написано – толерантность. Мне стало сразу понятно, что мой выбор правильный. Рею было почти три года, когда он пошел туда. В его группе нет детей-мулатов, но в других группах такие детки есть. Хочу отметить, что первые месяцы посещения ребенком группы, воспитатели его не выпускали из рук, и мне даже было неловко перед другими, потому что казалось, что другим детям уделяется меньше внимания. Но я понимаю воспитателей. Рей очарователен!

– Как вы прививаете ребенку культуру Нигерии, откуда родом его отец?