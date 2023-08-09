«Моей дочери почти шесть, но я так и не услышала от нее слова "мама"»: Светлана о воспитании ребенка с аутизмом

– Я думаю, что основная цель родителя заключается в том, чтобы ребенок любым образом давал знать, чего он хочет. Должна быть коммуникация. У нас она нестабильная. Например, если она хочет есть, то в последнее время она стала делать так: берет меня за руку и ведет к микроволновке или берет пустую миску и дает мне. Если Маша хочет пить, то она несет мне пустую кружку. Если она хочет гулять, то она идет в коридор и начинает надевать обувь. Если хочет покачаться на качелях, то она подводит к качелям и показывает на них. И еще мы ввели пексы – это карточки с картинками. Чтобы ими воспользоваться, у дочки должна быть сильная мотивация. Например, если она хочет шоколадку, она найдет карточку, на которой нарисован шоколад, и принесет мне.