Правительству грозит стомиллионный провал в Ида-Вирумаа

Что именно будет с деньгами, выделенными Ида-Вирумаа, пока говорить рано. Если государственные чиновники обычно предупреждо риск неиспользования евроденег, перераспределяя деньги между различными мерами поддержки и создавая новые взамен неудавшихся мер, то в случае с евроденьгами для Ида-Вирумаа это сделать сложнее, потому что деньги не могут быть выведены за пределы Ида -Вирумаа. Существует также высокий риск недоиспользования других мер поддержки в Ида-Вирумаа, так как регион не привык использовать европейские субсидии. «Мы прилагаем все усилия, чтобы повысить осведомленность и интерес. Мы надеемся, что государство также буде вносить больший вклад», – заключает Райк.
Неудтвержденная программа распределения Фонда справедливого перехода
Разнообразное и умное развитие предпринимательства – 273 миллионов
Поддержка инвестиций предпринимательства в Ида-Вирумаа (включая промышленность) – 153 миллионов
Поддержка повышения наукоемкости бизнеса в Ида-Вирумаа – 50 миллионов
Услуги и инфраструктура для поддержки диверсификации бизнеса – 25 миллионов
Поддержка малого бизнеса – 15 миллионов
Субсидии на переход с работы на работу и перепрофилирование для работников сланцевой отрасли – 5 миллионов
Увеличение объемов непрерывного образования и разработка и запуск новых образовательных программ уровневого обучения в профессиональном и высшем образовании – 25 миллионов
Привлекательная среда обитания – 66,74 миллионов
Отсоединение централизованного теплоснабжения от горючего сланца – 20 миллионов
Решение экологических проблем, связанных с добычей и переработкой горючего сланца, и снижение ущерба для здоровья – 10 миллионов
Развитие социальных и медицинских услуг – 5 миллионов
Инвестиции в местные самоуправления – 15 миллионов
Поддержка региональных инициатив по справедливому переходу – 16,74 миллионов
Источник: Ivek.ee