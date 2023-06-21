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Правительству грозит стомиллионный провал в Ида-Вирумаа

Карл-Роберт Пухм
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Так должен выглядеть завод по производству магнитов, который будет построен в Нарвском индустриальном парке в конце 2025 года.
Так должен выглядеть завод по производству магнитов, который будет построен в Нарвском индустриальном парке в конце 2025 года. Фото: eskiis
  • В других уездах Эстонии не хватает полмиллиарда евро, а в Ида-Вирумаа лишние полмиллиарда
  • Желающих осуществлять зеленый переворот в Ида-Вирумаа немного
  • Оставшиеся евроденьги нельзя направлять за пределы предусмотренного региона

Хотя для реализации меры поддержки в размере 153 миллионов евро, нацеленной на создание новых рабочих мест в Ида-Вирумаа, осталось совсем мало времени, там по-прежнему пустота: утвержден только один проект, а почти 135 миллионов евро ожидают распределения.

Октябрь 2021 года. Шестимесячный Euribor упал на полпроцента, большинство людей еще не боятся войны в Украине, а заголовки новостных порталов утверждают, что экономика Эстонии растет самыми быстрыми темпами в еврозоне. Хотя обстановка кажется благоприятной во всех отношениях, я слышу легкую неуверенность в голосе тогдашнего министра государственного управления Яака Ааба (Центристская партия), когда впервые спрашиваю его о Фонде справедливого перехода для Ида-Вирумаа.

«Я все-таки беспокоюсь о том, как будут использованы деньги. В основном потому, что сроки очень короткие. К концу 2023 года необходимо принять решения о финансировании в размере 195 миллионов», – досадовал тогда Ааб.

20 месяцев спустя у правительства нет времени на то, чтобы беспокоится. Теперь надо бить тревогу и принимать все меры, потому что ситуация с Фондом справедливого перехода – предельно скверная. «Эта ситуация требует вмешательства на уровне премьер-министра», – считает мэр Нарвы Катри Райк (Социал-Демократическая партия). «Если в других частях страны не хватает полмиллиарда, то у нас в Ида-Вирумаа есть лишние полмиллиарда. Мы просто должны cуметь использовать эти деньги как можно лучше», – говорит Райк, которая считает, что правительство недостаточно занимается этим вопросом.

Куш солидный, но не хватает интересующихся

В чем дело? Эстония получила от Европейского союза 340 миллионов евро на осуществление зеленого переворота в Ида-Вирумаа. На сегодняшний день самый большой куш, 153 миллиона, предназначен для привлечения крупных промышленных инвестиций в регион. Идея состоит в том, что когда отечественный или иностранный инвестор начинает выбирать, где построить свой безвредный для окружающей среды завод, мера поддержки подтолкнет его сделать выбор в пользу Ида-Вирумаа. Все это делается для того, чтобы люди, работавшие в секторе сланцевой промышленности, могли найти новую экологически чистую работу.

Однако, как всегда, в случае с евроденьгами, для их освоения установлены определенные сроки, поэтому времени для распределения пакета в 153 миллиона долларов - до конца 2026 года. Поскольку новые крупные инвестиции требуют определенного времени на планирование, проектирование и строительство, проекты должны быть зафиксированы на бумаге до конца этого года. В противном случае времени будет критически мало.

Однако сначала хорошо бы найти инвесторов, которые были бы готовы основать свое производство у российской границы на фоне войны в Украине. По состоянию на 21 июня единственной заявленной инвестицией является строящийся канадской компанией Neo Performance Materials завод по производству магнитов в Нарве, о котором общественности уже сообщили в ноябре прошлого года. Хотя общая стоимость столь необходимых для Нарвы инвестиций превышает 100 миллионов евро и завод будет обеспечивать работой 250 человек, он получит пособие в размере 18,75 миллионов евро. То есть, образно говоря, в Ида-Вирумаа надо отыскать еще семь магнитных заводов, чтобы потратить выделенные деньги.

Когда Postimees попутался разузнать у представителя Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) об «очередных магнитных фабриках», сначала пришел лаконичный ответ, что работы ведутся, интерес к мере поддержке есть, работе ведется с десятком интересных проектов, подробно обсудить которые не представляется возможным из-за коммерческой тайны. Однако после более тщательного изучения вопроса выяснилось, что серьезного интереса к денежному кушу в 154 миллиона евро по-прежнему настолько мало, что даже если бы все проекты, о которых идет речь, были реализованы, всего вместе с субсидиями для завода магнитов удалось бы выплатить около 60 миллионов евро. Другими словами, даже в случае развития по самому оптимистичному сценарию, при котором все находящиеся в разработке проекты будут реализованы, остается угроза того, что почти 90 миллионов евроденег останутся неиспользованными.

В то время, как в других частях страны не хватает полмиллиарда, то у нас в Ида-Вирумаа лишние полмиллиарда.

Катри Райк, мэр Нарвы

Одним из проектов, стоимость которого входит в упомянутые 60 миллионов и который может получить поддержку, является завод по переработке пластиковых отходов, который Viru Keemia Group планирует построить в Кохтла-Ярве. Руководитель предприятия Ахти Асманн критически настроен в отношении этой меры поддержки. «Хотя мы тоже подали заявку, мы ясно видим, что эта субсидия будет слишком маленькой. Объем инвестиций в наш завод по переработке пластиковых отходов составляет около 135 миллионов евро. Насколько нам известно, нам потребуется там около 55 рабочих. Поскольку мера поддержки связана с количеством сотрудников, она принесет нам субсидию в размере около 11 миллионов, что, учитывая объем всех инвестиций, все-таки является достаточно небольшой суммой, чтобы оказать решающее воздействие», – сказал Асманн, который считает, что помимо войны в Украине и изменившейся экономической ситуации причины невысокого интереса следует искать еще и в условиях оказания этой меры поддержки.

По словам Райк, сейчас нужно оперативно реагировать на ситуацию в министерствах и менять правила, установленные для применения меры. «Ситуация очень серьезная. По моим подсчетам, останется очень и очень большая сумма денег. При разработке правил оказания меры поддержки необходимо больше прислушиваться к предприятиям. Например, сейчас только создание новое производство может быть профинансировано в рамках меры поддержки, но субсидии для расширения существующего производства получить нельзя. Проекты, требующие детального планирования, уже не успеть осуществить, но, например, в индустриальном парке Нарвы, все еще можно запустить проекты. Ждем всех.

Чиновники не учли предложения VKG

По мнению Асманна, правила необходимо пересмотреть в связи с обнаружившейся недостаточностью подходящих претендентов. В то же время глава VKG признает, что для серьезных изменений уже поздно. «Мы сразу сказали государству, что, если вы сделаете меру недостаточно привлекательной, вы уже не сможете изменить ее позже. Почему? Потому что большие промышленные инвестиции требуют времени. Возьмем наш пример. На проектирование завода по переработке пластиковых отходов уходит около года, а на получение финансирования в банке уходит несколько месяцев. Прибавим к этому 12–18 месяцев на объявление тендера на строительство и само строительство завода, и вот уже апрель 2026 года. Предприниматели, которым требуется новые детальные планировка, уже точно не подпадают под критерии меры».

По словам главы VKG, предприниматели дали четкий сигнал чиновникам и политикам, что предложенная мера может не сработать. «VKG внесла свои предложения по этому мероприятию. Аналогичным образом, предложения были внесены различными отраслевыми организациями, такими как Торгово-промышленная палата. Но в итоге чиновники и политики все равно поступали так, как считали нужным. И вот результат. Такая строгая очередь может быть запущена, когда у вас есть очередь за дверью. В Ида-Вирумаа его нет».

Деньги не могут быть отправлены за пределы Ида-Вирумаа

Но что бы Асманн сделал по-другому? «Мы увидели, что как минимум 300 миллионов из 340 миллионов, выделенных для справедливого перехода, должны быть направлены на крупные проекты. И логика финансирования проекта может быть такой, что 40 процентов самофинансирования, 30 процентов банковского кредита и 30 процентов – субсидии. Это означало бы, что мы привлекли бы в регион инвестиции на сумму около миллиарда евро. Это уже было бы чем-то, что действительно дало бы толчок развитию сопутствующих секторов экономики. Я не знаю, разрешена ли такая модель поддержки европейскими правилами, но если пределы не установлены, на мой взгляд, такая модель была бы лучшей».

Что именно будет с деньгами, выделенными Ида-Вирумаа, пока говорить рано. Если государственные чиновники обычно предупреждо риск неиспользования евроденег, перераспределяя деньги между различными мерами поддержки и создавая новые взамен неудавшихся мер, то в случае с евроденьгами для Ида-Вирумаа это сделать сложнее, потому что деньги не могут быть выведены за пределы Ида -Вирумаа. Существует также высокий риск недоиспользования других мер поддержки в Ида-Вирумаа, так как регион не привык использовать европейские субсидии. «Мы прилагаем все усилия, чтобы повысить осведомленность и интерес. Мы надеемся, что государство также буде вносить больший вклад», – заключает Райк.

Неудтвержденная программа распределения Фонда справедливого перехода

Разнообразное и умное развитие предпринимательства – 273 миллионов

Поддержка инвестиций предпринимательства в Ида-Вирумаа (включая промышленность) – 153 миллионов

Поддержка повышения наукоемкости бизнеса в Ида-Вирумаа – 50 миллионов

Услуги и инфраструктура для поддержки диверсификации бизнеса – 25 миллионов

Поддержка малого бизнеса – 15 миллионов

Субсидии на переход с работы на работу и перепрофилирование для работников сланцевой отрасли – 5 миллионов

Увеличение объемов непрерывного образования и разработка и запуск новых образовательных программ уровневого обучения в профессиональном и высшем образовании – 25 миллионов

Привлекательная среда обитания – 66,74 миллионов

Отсоединение централизованного теплоснабжения от горючего сланца – 20 миллионов

Решение экологических проблем, связанных с добычей и переработкой горючего сланца, и снижение ущерба для здоровья – 10 миллионов

Развитие социальных и медицинских услуг – 5 миллионов

Инвестиции в местные самоуправления – 15 миллионов

Поддержка региональных инициатив по справедливому переходу – 16,74 миллионов

Источник: Ivek.ee

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