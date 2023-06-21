Правительству грозит стомиллионный провал в Ида-Вирумаа

Чиновники не учли предложения VKG

По мнению Асманна, правила необходимо пересмотреть в связи с обнаружившейся недостаточностью подходящих претендентов. В то же время глава VKG признает, что для серьезных изменений уже поздно. «Мы сразу сказали государству, что, если вы сделаете меру недостаточно привлекательной, вы уже не сможете изменить ее позже. Почему? Потому что большие промышленные инвестиции требуют времени. Возьмем наш пример. На проектирование завода по переработке пластиковых отходов уходит около года, а на получение финансирования в банке уходит несколько месяцев. Прибавим к этому 12–18 месяцев на объявление тендера на строительство и само строительство завода, и вот уже апрель 2026 года. Предприниматели, которым требуется новые детальные планировка, уже точно не подпадают под критерии меры».

По словам главы VKG, предприниматели дали четкий сигнал чиновникам и политикам, что предложенная мера может не сработать. «VKG внесла свои предложения по этому мероприятию. Аналогичным образом, предложения были внесены различными отраслевыми организациями, такими как Торгово-промышленная палата. Но в итоге чиновники и политики все равно поступали так, как считали нужным. И вот результат. Такая строгая очередь может быть запущена, когда у вас есть очередь за дверью. В Ида-Вирумаа его нет».

Деньги не могут быть отправлены за пределы Ида-Вирумаа