Ставший недавно самым быстрым спринтером Эстонии Назаров сделал второй лучший забег в карьере

Среди легкоатлетов в первую тройку во вторник вошли Карл Эрик Назаров и Ээрик Хаамер, сообщает Эстонский олимпийский комитет.

24-летний Назаров пробежал 100-метровку за 10,29 и занял второе место (его опередил лишь словак Ян Волко – 10,24). На прошлой неделе в Йыхви он пробежал такую же дистанцию за 10,18 и установил рекорд Эстонии – это был лучший забег в его карьере.

«Нормальный забег. Это второй по значимости забег в моей жизни, но я ожидаю от себя большего, поскольку сейчас не самый идеальный старт и скорость немного забрала сил. В Йыхви я значительно улучшил рекорд, и это, возможно, стало легким шоком для тела. Это не оправдание. Считаю, что сегодня сделал максимум, но надеялся на немного лучшее», - сказал Назаров в прямом эфире ERR.

22-летний Хаамер стал третьим в прыжках с шестом среди мужчин с результатом 5:30. Это лучший показатель этого сезона для спортсмена. Первое место поделили хорват Иван Хорват и украинец Владислав Малыгин, оба преодолели отметку в 5,40.

Ыйлме Выро также надеялась на высокое место в женском беге на 100 м, но в итоге ограничилась временем 11,65 и седьмым местом.