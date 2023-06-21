В Таллиннских днях моря впервые примут участие водолазы-уборщики

В этом году будет обращено еще больше внимания на влияние мероприятия на окружающую среду, чтобы проведение крупного морского фестиваля оставило бы наименьший экологический след. Таллинн в 2023 году является зеленой столицей Европы, в связи с чем проводится большое количество ориентированных на защиту окружающей среды мероприятий. Наряду с экологическим просвещением, осуществляемым в рамках таких акций, немалое внимание уделяется и природосберегающим решениям при организации самих этих меропориятий.

«Системная деятельность по снижению влияния на окружающую среду неизбежно касается и проведения крупных культурных и развлекательных мероприятий. Успешные организаторы занимаются этим уже долгое время, и можно сказать, что к настоящему моменту уже выработались очень существенные регуляции. Для достижения наибольшего эффекта нужно анализировать свою деятельность и пробовать новые решения, и тут у города тоже есть важная роль - показывать себя в качестве примера», - заметил вице-мэр Таллинна Каарел Оя.