В Таллиннских днях моря впервые примут участие водолазы-уборщики

В нынешнем году Таллиннские дни моря пройдут с 14 по 16 июля в портах Ванасадам, Ноблесснер и в Летной гавани.
В этом году будет обращено еще больше внимания на влияние мероприятия на окружающую среду, чтобы проведение крупного морского фестиваля оставило бы наименьший экологический след. Таллинн в 2023 году является зеленой столицей Европы, в связи с чем проводится большое количество ориентированных на защиту окружающей среды мероприятий. Наряду с экологическим просвещением, осуществляемым в рамках таких акций, немалое внимание уделяется и природосберегающим решениям при организации самих этих меропориятий.
«Системная деятельность по снижению влияния на окружающую среду неизбежно касается и проведения крупных культурных и развлекательных мероприятий. Успешные организаторы занимаются этим уже долгое время, и можно сказать, что к настоящему моменту уже выработались очень существенные регуляции. Для достижения наибольшего эффекта нужно анализировать свою деятельность и пробовать новые решения, и тут у города тоже есть важная роль - показывать себя в качестве примера», - заметил вице-мэр Таллинна Каарел Оя.
На нынешних Таллиннских днях моря в течение всех трех дней на торговых площадях и в заведениях общепита будет использоваться только многоразовая посуда. Фирма-партнер Ringo позаботится о том, чтобы вся используемая на празднике упаковка попала бы в переработку. При покупке любого угощения или напитка во время Таллиннских дней моря каждый покупатель будет доплачивать один евро. Эту сумму можно будет получить обратно, придя с упаковкой в пункт сбора тары Ringo; такие палатки будут иметься во всех трех портах. Другим вариантом может быть возвращение денег на банковский счет, для чего нужно будет также вернуть упаковку и остканировать размещенный на ней QR-код.
Гостей праздника также призывают прибывать в порты со своей многоразовой посудой: бутылками для волы, стаканчиками, тарелками. В каждом порту будут работать краны с питьевой водой, с помощью которых каждый желающий сможет наполнить свои бутылки. Будет действовать требование элементарной сортировки отходов, и, как и в предыдущие годы, в этом году отходы тоже будут собираться по видам.
Самым удобным и экологичным способом добраться до мест проведения праздника будет поездка на велосипеде или пешая прогулка. Для прибывших на праздник на велосипеде посетителей в каждом порту будет работать велопарковка.
Также в программе Таллиннских дней моря значится несколько нацеленных на развитие зеленого мышления событий. Например, впервые в истории Таллиннских дней моря в них этим летом примут участие водолазы-уборщики, которые в течение двух дней в порту Ноблесснера будут заниматься очищением морского дня. Весь процесс в текущем режиме будут освещать для публики специальные комментаторы, кроме того, самые интересные находки водолазов будут выставлены на всеобщее обозрение.
В находящемся в порту Ноблесснер кинотеатре на открытом воздухе Kai 14 июля будет устроен специальный киносеанс, в рамках которого будет показан фильм Уэса Андерсона «Водная жизнь Стива Зиссу». Речь идет о признанной комедии, которая рассказывает об увлекательных приключениях и переделках океанографа Стива Зиссу, чью роль исполняет Билл Мюррей.