Ресторан при отеле для многих - terra incognita. Но это, скорее всего, пережиток прошлого, того самого, когда в гостиницу было просто так с улицы не зайти. Существует даже мнение, что местные жители по гостиничным ресторанам не ходят. Могу поспорить: ходят, да еще как.

Имя «Чайковскому» сделал не только шеф-повар Влад Дьячук, но и местные жители. Широко известен Horisont, находящийся на верхнем этаже Swissotel – там назначают романтические свидания, а коктейль с видом на город — просто must have. Bordoo в «Трех сестрах» тоже был на слуху. Да и рестораны отелей Palace и Radisson Collection не из последних в стране.