Интерес к Таллиннскому Горхоллу есть даже у инвесторов из Дубая

Мэр Таллинна Михаил Кылварт заявил в передаче Uudis+ в эфире радиостанции Vikerraadio, что к развитию Таллиннского Горхолла и прилегающего к нему участка морского побережья интерес проявляют как местные предприниматели, так и девелоперы недвижимости из Финляндии и Дубая.
«В течение двух последних двух лет у нас шли переговоры, но их нельзя было назвать переговорами по существу. Мы пытались понять, каков интерес частного сектора, чтобы наше предложение было адекватным. Но интерес имеется, этот интерес международный, и крупные девелоперы уже сделали свои предложения», - сказал Кылварт, заметив в то же время, что город все-таки не может по отдельности рассматривать предложения девелоперов, потому что партнер из частного сектора должен быть найден в результате проведенного конкурса.
«Поскольку речь идет об очень крупном проекте, нельзя исключить, что, быть может, возникнет какой-то крупный международный концерн», - подчеркнул Михаил Кылварт.
Мэр эстонской столицы уточнил, что в развитии проекта приоритетом является найти исходящую из интересов города системную и широкую концепцию, которую планируется представить предстоящей осенью, после проведения открытых обсуждений.