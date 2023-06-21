Интерес к Таллиннскому Горхоллу есть даже у инвесторов из Дубая

«В течение двух последних двух лет у нас шли переговоры, но их нельзя было назвать переговорами по существу. Мы пытались понять, каков интерес частного сектора, чтобы наше предложение было адекватным. Но интерес имеется, этот интерес международный, и крупные девелоперы уже сделали свои предложения», - сказал Кылварт, заметив в то же время, что город все-таки не может по отдельности рассматривать предложения девелоперов, потому что партнер из частного сектора должен быть найден в результате проведенного конкурса.