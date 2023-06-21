Президент Алар Карис провозгласил два важных закона

Закон о внесении изменений в закон о правительстве и другие законы касается реорганизации сфер деятельности и работы министерств. Министерство окружающей среды будет реорганизовано в Министерство по вопросам климата, Министерство по делам сельской жизни – в Министерство регионального развития и сельского хозяйства.

Задачи Министерства финансов, затрагивающие региональную сферу, перейдут к Министерству регионального развития и сельского хозяйства; задачи Министерства социальных дел, касающиеся социальной сферы и сферы труда, – к Министерству экономики и коммуникаций; координация вопросов доступности – к Министерству регионального развития и сельского хозяйства.