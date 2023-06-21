Ср, 21.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ФОТО ⟩ Неисправность линии электропередач привела к лесному пожару

Арвед Брейдакс
Facebook Twitter
Comments

В среду днем ​​в деревне Юба волости Выру вспыхнул лесной пожар, предполагаемой причиной которого стал обрыв линии электропередач.

В 13:20 в Центр тревоги поступило сообщение о лесном пожаре. Место происшествия находилось в нескольких десятках метров вглубь леса, при повороте с дороги Кубия-Роозисааре на дорогу RMK Вагула-Айю. В этом месте проходит линия электропередач.

Огонь охватил около половины гектара леса. Тушением занимались спасательные команды из Выру и Вастселийна. Электрики отключили питание на оборванной линии.

Работы по тушению были завершены около 14:45, однако спасатели подозревают, что может потребоваться дальнейшее тушение. Почва в сосновом лесу была сухая.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх