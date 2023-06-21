КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Правительство тащит народ за уши в светлое будущее

В скандинавских странах есть и другие очень важные принципы, которые, к сожалению, совершенно чужды нынешнему правительству – вовлечение, терпеливые переговоры, уважение к оппонентам, тщательный анализ, долгосрочные стратегии, оценка воздействия и т. д.
Спусковым крючком всего процесса стало восклицание: «Появилась возможность, давайте сделаем!» Это плохой способ формировать общество, и наша история и раньше показывала, что тащить людей за уши в будущее не очень хорошо. Либо налоги потекут в Латвию, либо общество расколется еще больше.
Тактика правительства была предельно ясной – они пришли к власти, не говоря о масштабном пакете повышения налогов, и пытались любой ценой избежать диалога в обществе. Кто-то называет это мошенничеством, кто-то – современной политической технологией XXI века. Мы увидим, как поведут себя обманутые сейчас избиратели на следующих выборах в Рийгикогу, когда уже заранее известно, что некоторые политические партии будут избегать тех тем, которые им запретили обсуждать политтехнологи. Так кого или что мы вообще выбираем? Какой смысл в таких выборах?
Наша история и раньше показывала, что нельзя добиться ничего хорошего, если тащить народ в будущее за уши.
У власти нет рецепта, как выйти из ситуации, раскалывающей общество. Может быть, им стоит снова обратиться за советом к SALK? Вся надежда, похоже, на то, что память у избирателя коротка. Провести все эти неприятные, подобные грому среди ясного неба, повышения налогов и законы, и принять их скопом в Рийгикогу в виде комплексных законопроектов, связанных с вотумом доверия, а потом отправиться в летний отпуск... Упс, простите, Рийгикогу не отдыхает, у них руки и ноги заняты работой и день, и ночь.