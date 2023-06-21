КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Правительство тащит народ за уши в светлое будущее

Но эта мечта может не сбыться. Например, Союз медиапредприятий Эстонии, объединяющий издания СМИ, решил, что не собирается забывать о несправедливом повышении государством НСО на прессу. Два года назад был принят закон об исключении в налогообложении для прессы, при поддержке приходящих из Европы идей для того, чтобы эстонская пресса более активно боролась с ложной информацией и пропагандой, которые постоянно обрушиваются на нас из-за восточной границы. Это вопрос безопасности и борьба за здравомыслие нашего народа. Но правительство сейчас назвало это снижение НСО, связанное с борьбой с Россией, своим «подарком», и поиск этому различных оправданий давно перешел черту хорошего тона. В среду начинается социальная кампания Союза медиапредприятий, которую летом можно заметить в различных публикациях входящих в союз изданий, постоянно напоминающих правительству о том, что действия имеют последствия и что виновные несут ответственность.