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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Правительство тащит народ за уши в светлое будущее

rus.postimees.ee
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Карикатура дня. («Заяц, наступили новые времена. Будь моей женой. Ну, или мужем.» – «Не знаю, еж, ты же спишь всю зиму. Если правительство примет закон против зимней спячки, то я согласен».)
Карикатура дня. («Заяц, наступили новые времена. Будь моей женой. Ну, или мужем.» – «Не знаю, еж, ты же спишь всю зиму. Если правительство примет закон против зимней спячки, то я согласен».) иллюстрация: Urmas Nemvalts
  • Для скандинавских стран не характерно подавление оппозиции грубой силой
  • Тактика правительства состоит в том, чтобы любой ценой избегать диалога в обществе
  • У эстонских избирателей критический склад ума, и они не позволяют себя одурачить

Слова премьер-министра Каи Каллас о том, что Эстония присоединяется к скандинавским странам, вводя равные права на вступление в брак, слишком обнадеживают. Уже один только способ, которым это проводилось, – грубой силой и пренебрегая оппозицией, – не характерен для скандинавских стран.

В скандинавских странах есть и другие очень важные принципы, которые, к сожалению, совершенно чужды нынешнему правительству – вовлечение, терпеливые переговоры, уважение к оппонентам, тщательный анализ, долгосрочные стратегии, оценка воздействия и т. д.

Спусковым крючком всего процесса стало восклицание: «Появилась возможность, давайте сделаем!» Это плохой способ формировать общество, и наша история и раньше показывала, что тащить людей за уши в будущее не очень хорошо. Либо налоги потекут в Латвию, либо общество расколется еще больше.

Тактика правительства была предельно ясной – они пришли к власти, не говоря о масштабном пакете повышения налогов, и пытались любой ценой избежать диалога в обществе. Кто-то называет это мошенничеством, кто-то – современной политической технологией XXI века. Мы увидим, как поведут себя обманутые сейчас избиратели на следующих выборах в Рийгикогу, когда уже заранее известно, что некоторые политические партии будут избегать тех тем, которые им запретили обсуждать политтехнологи. Так кого или что мы вообще выбираем? Какой смысл в таких выборах?

Наша история и раньше показывала, что нельзя добиться ничего хорошего, если тащить народ в будущее за уши.

У власти нет рецепта, как выйти из ситуации, раскалывающей общество. Может быть, им стоит снова обратиться за советом к SALK? Вся надежда, похоже, на то, что память у избирателя коротка. Провести все эти неприятные, подобные грому среди ясного неба, повышения налогов и законы, и принять их скопом в Рийгикогу в виде комплексных законопроектов, связанных с вотумом доверия, а потом отправиться в летний отпуск... Упс, простите, Рийгикогу не отдыхает, у них руки и ноги заняты работой и день, и ночь.

Но эта мечта может не сбыться. Например, Союз медиапредприятий Эстонии, объединяющий издания СМИ, решил, что не собирается забывать о несправедливом повышении государством НСО на прессу. Два года назад был принят закон об исключении в налогообложении для прессы, при поддержке приходящих из Европы идей для того, чтобы эстонская пресса более активно боролась с ложной информацией и пропагандой, которые постоянно обрушиваются на нас из-за восточной границы. Это вопрос безопасности и борьба за здравомыслие нашего народа. Но правительство сейчас назвало это снижение НСО, связанное с борьбой с Россией, своим «подарком», и поиск этому различных оправданий давно перешел черту хорошего тона. В среду начинается социальная кампания Союза медиапредприятий, которую летом можно заметить в различных публикациях входящих в союз изданий, постоянно напоминающих правительству о том, что действия имеют последствия и что виновные несут ответственность.

Даже наблюдатель, склонный поддерживать легализацию однополых браков, не смог бы положительно охарактеризовать принятие этого закона с точки зрения политического процесса. Если нынешняя коалиция, по сути, отменила Закон о семейных пособиях, не может ли следующая коалиция точно также отменить Закон о равных правах на вступление в брак?

В прошлом году Кая Каллас дала ERR интервью, фраза из которого стала мемом: «Я жду, когда кризис утихнет, чтобы заняться управлением». К этому можно добавить и популярный вариант: «Если бы нам не мешали эти дураки, мы бы жили и правили вечно!»

Мы верим, что эстонские избиратели обладают критическим умом, хорошей памятью и не дадут себя обмануть дважды. Мы встретимся снова на выборах!

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