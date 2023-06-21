Близ Таллинна утонул пожилой мужчина

19 июня в 18:03 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что пожилому мужчине грозит утопление в пруду Кургала в деревне Кургла (волость Раазику, Харьюмаа). Мужчину достали из воды и начали реанимационные мероприятия. Прибывшие на место сотрудники скорой продолжали реанимацию, но спасти мужчину не удалось.

В этом году в водоемах утонули 16 человек.

Спасатели советуют пожилым купальщикам выбирать для купания безопасное и охраняемое место, не плавать с полным желудком, брать с собой друга, который сможет позвать на помощь в случае необходимости. Кроме того, пожилым людям всегда следует с осторожностью заходить в воду и выходить из нее, также важно плавать близко к берегу, касаясь ногами дна.