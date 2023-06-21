В Тартумаа на дороге погиб охотившийся волк

По словам генерального директора Эстонского общества охотников (EJS) Тыниса Кортса, несмотря на то, что в последнее время дорожно-транспортных происшествий с участием крупных хищников стало несколько больше, их значительно меньше по сравнению с ДТП с копытными.

«Точно неизвестно, почему конкретного волка-самца сбила машина. Поскольку авария произошла незадолго до полуночи, можно предположить, что волк охотился. Сосредоточение внимания на погоне за добычей может ослабить внимание к другим опасностям, возникающим в движении», – сказал Кортс.

По словам Кайно Лоппа, местного охотника и контактного лица охотничьего угодья, 20 июня в 21:52 из Центра тревоги поступило сообщение о волке, погибшем на дороге. «Это был взрослый самец волка, который умер, перебегая дорогу», – сказал Лопп.

В этом году, по данным Центра тревоги, в дорожном движении погиб только один волк – в январе в Ярвамаа близ Аравете был сбит волк, который частично был поражен чесоткой. Кроме того, по состоянию на конец мая, в дорожно-транспортных происшествиях погибли 11 рысей и 4 медведя. В 2022 году на дорогах погибли 2 волка, 11 рысей и 7 медведей.

По словам руководителя Тартуского охотничьего клуба Тыну Петерсона, примерно в шести километрах от места происшествия, между домами в поселке Тырванди был замечен волк с косулей в зубах. «Из-за отвлекающих факторов он отпустил дикую козу и убежал. Очевидцу также удалось заснять происшествие на видео, но из-за неприятного содержания это видео не подходит для публикации», – сказал Петерсон.

Водителям следует быть осторожными, особенно в сумерках и ночью, а также на дорогах между лесами и участками с плохой видимостью. Разумно снизить скорость до такой степени, чтобы при необходимости можно было избежать столкновения, если на дороге появится дикое животное.