В Тартумаа на дороге погиб охотившийся волк

Вечером 20 июня погиб самец волка, перебегавший дорогу в Татрамяэ в волости Камбья Тартуского уезда.
По словам генерального директора Эстонского общества охотников (EJS) Тыниса Кортса, несмотря на то, что в последнее время дорожно-транспортных происшествий с участием крупных хищников стало несколько больше, их значительно меньше по сравнению с ДТП с копытными.
«Точно неизвестно, почему конкретного волка-самца сбила машина. Поскольку авария произошла незадолго до полуночи, можно предположить, что волк охотился. Сосредоточение внимания на погоне за добычей может ослабить внимание к другим опасностям, возникающим в движении», – сказал Кортс.
По словам Кайно Лоппа, местного охотника и контактного лица охотничьего угодья, 20 июня в 21:52 из Центра тревоги поступило сообщение о волке, погибшем на дороге. «Это был взрослый самец волка, который умер, перебегая дорогу», – сказал Лопп.
В этом году, по данным Центра тревоги, в дорожном движении погиб только один волк – в январе в Ярвамаа близ Аравете был сбит волк, который частично был поражен чесоткой. Кроме того, по состоянию на конец мая, в дорожно-транспортных происшествиях погибли 11 рысей и 4 медведя. В 2022 году на дорогах погибли 2 волка, 11 рысей и 7 медведей.
По словам руководителя Тартуского охотничьего клуба Тыну Петерсона, примерно в шести километрах от места происшествия, между домами в поселке Тырванди был замечен волк с косулей в зубах. «Из-за отвлекающих факторов он отпустил дикую козу и убежал. Очевидцу также удалось заснять происшествие на видео, но из-за неприятного содержания это видео не подходит для публикации», – сказал Петерсон.
Водителям следует быть осторожными, особенно в сумерках и ночью, а также на дорогах между лесами и участками с плохой видимостью. Разумно снизить скорость до такой степени, чтобы при необходимости можно было избежать столкновения, если на дороге появится дикое животное.
EJS напоминает автомобилистам, что преимущество на дороге всегда принадлежит диким животным.