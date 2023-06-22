Нарва отказала приюту в пособии: кошки надеются только на добрых людей

История о проблемах с финансированием Narva Kassituba длится уже несколько лет. Раньше город выделял по 1000-1500 евро в месяц, но уже больше года приют пытается свести концы с концами самостоятельно. После того, как в Нарве появился муниципальный приют для животных под управлением НКО Loomade Hoiupaik, город не видит смысла в том, чтобы помогать частному Kassituba.

«Мы выживаем за счет пожертвований и личных средств учредителей», - рассказала руководитель приюта Юлия Тущенко. Также Тущенко уточнила, что на данный момент в приюте находится более 200 животных, из них 30 - это новорожденные котята.

«Для работников и волонтеров приюта отказ в помощи со стороны города, которую мы так долго ждали, стал неприятной неожиданностью. Членам горсобрания известно, что наш приют несколько лет обслуживал город, оказывая услуги по отлову и именно наш приют решил проблему бездомных животных в городе», - добавила Юлия.

Kassituba на протяжении всего своего существования старалась не отказывать никаким животным, поэтому были собраны практически все бездомные кошки с улиц города. При этом приют не усыпляет больных и диких животных, или тех, кого никто не забирает, поэтому больше 100 кошек живут в приюте уже 6 лет.

Тем временем в горсобрании уверены, что именно такое трепетное отношение ко всем без исключения животным и является самой главной проблемой.