Нарва отказала приюту в пособии: кошки надеются только на добрых людей

На прошлой неделе на заседании Нарвского горсобрания фракция Kesk предлагала поддержать НКО Narva Kassituba, выделив приюту 7 000 евро, но данные поправки не были приняты. Это вызвало бурную дискуссию среди нарвитян, неравнодушных к животным.
История о проблемах с финансированием Narva Kassituba длится уже несколько лет. Раньше город выделял по 1000-1500 евро в месяц, но уже больше года приют пытается свести концы с концами самостоятельно. После того, как в Нарве появился муниципальный приют для животных под управлением НКО Loomade Hoiupaik, город не видит смысла в том, чтобы помогать частному Kassituba.
«Мы выживаем за счет пожертвований и личных средств учредителей», - рассказала руководитель приюта Юлия Тущенко. Также Тущенко уточнила, что на данный момент в приюте находится более 200 животных, из них 30 - это новорожденные котята.
«Для работников и волонтеров приюта отказ в помощи со стороны города, которую мы так долго ждали, стал неприятной неожиданностью. Членам горсобрания известно, что наш приют несколько лет обслуживал город, оказывая услуги по отлову и именно наш приют решил проблему бездомных животных в городе», - добавила Юлия.
Kassituba на протяжении всего своего существования старалась не отказывать никаким животным, поэтому были собраны практически все бездомные кошки с улиц города. При этом приют не усыпляет больных и диких животных, или тех, кого никто не забирает, поэтому больше 100 кошек живут в приюте уже 6 лет.
Тем временем в горсобрании уверены, что именно такое трепетное отношение ко всем без исключения животным и является самой главной проблемой.
«Фракция Kesk аргументировала свое предложение тем, что в Narva Kassituba намного больше котов, чем в других нарвских приютах. Но с декабря 2022 года в городе работает городской приют и вполне себе справляется. Каждое НКО само решает, сколько животных оно будет содержать, и город не может быть заложником частной инициативы кого-либо», - пояснила депутат Narva Tulevik Екатерина Платонова, защитница животных, которая также входит в НКО Narva Hüljatud Loomad («Нарвские брошенные животные»).
Платонова добавила, что если Kassituba набирают себе много животных и не справляются, ответственность за это несут только они сами.
«Такое количество кошек невозможно содержать ответственно и адекватно. Понятно, что кошки в Kassituba не получают надлежащего ухода, ветеринарной помощи, качественного питания. Кошки в данном случае несчастные, но, поверьте, не из-за отказа города в финансировании», - добавила Екатерина. Также депутат сообщила, что на момент составления бюджета управой у Kassituba была задолженность по налогам.
НКО Narva Kassituba в ответ сообщил, что город отказался выплатить им в прошлом году 3 500 евро за отлов животных в мае и июне. По словам Тущенко, город обосновал это тем, что заявки на отлов не были отправлены.
«Это не так. Обо всех животных, которых мы забрали в приют в мае и июне, мы предварительно сообщили ответственному специалисту горуправы по электронной почте», - сказала Юлия.
Эту ситуацию Екатерина Платонова прокомментировала следующим образом: Narva Kassituba прислали несоответствующий реальным данным акт, юрист его не акцептировал, поэтому департамент не смог оплатить услуги по этому акту. «Оператор нового приюта сдает отчет каждый месяц, используя Регистр домашних животных. Kassituba регистром не пользуется, и только им ведомо, как они регистрируют животных», - пояснила Платонова.
На данный момент непонятно, что ожидает НКО Narva Kassituba в ближайшем будущем. Видимо, самый большой нарвский приют будет выживать исключительно за счет своих собственных средств и благодаря неравнодушным нарвитянам.