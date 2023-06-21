Всемирный фонд природы вслед за Greenpeace объявили нежелательным в России

В 2014 году, поздравляя российское представительство с 20-летием, президент России Владимир Путин отмечал, что активная гражданская позиция организации заслуживает «самого глубокого признания».

В поздравительной телеграмме Путин отмечал такие проекты фонда, как восстановление популяции европейского зубра, защита снежного барса от браконьерства, сохранение амурского тигра и возвращение леопарда на Кавказ.

По подсчетам самого фонда, за время работы в России они выполнили 1500 полевых проектов по сохранению и приумножению природных богатств в 47 регионах страны, потратив на это 133 миллиона евро.

WWF сотрудничал с крупнейшей российской нефтяной компанией «Роснефть» и Минприроды, Кремль на протяжении многих лет участвовал в акции фонда «Час Земли», в наблюдательный совет организации входил старший вице-президент ВТБ Александр Гоголев, а сам госбанк на сайте фонда был указан среди основных спонсоров, напоминает издание «Агентство».

Ранее на этой неделе, 19 июня, Генпрокуратура России объявила нежелательной деятельность международной правозащитной группы «Агора».

Корреспондент Русской службы Би-би-си Мария Киселева – о том, как изменилось отношение власти к WWF:

«WWF оставалась последней крупной экологической организацией, которая продолжала работать в России.

Норвежская «Беллона», которую в список «нежелательных» включили в середине апреля, сразу после начала вторжения в Украину прекратила работу в России и перенесла свою деятельность в Литву. Greenpeace объявил о закрытии офиса в середине мая.

Хотя и WWF, и Greenpeace в прошлые годы находили общий язык с российскими властями. В частности, деньги WWF вплоть до 2021 года выделял Фонд президентских грантов. По подсчетам Би-би-си, в 2017-2021 годах WWF выиграл семь конкурсов на сумму больше 56 млн рублей (подсчеты проводились в марте 2023 года на основе данных с сайта президентского фонда, сейчас они недоступны).

Сейчас же, если почитать заявление Генпрокуратуры, WWF выглядит чуть ли не шпионской организацией.

Резкое изменение риторики произошло не только в отношении самых крупных организаций – защитников природы. По подсчетам «Эколого-кризисной группы», в 2022 году только количество административных протоколов, составленных в отношении экоактивистов в России, выросло в 3,7 раза по сравнению с 2021 годом.