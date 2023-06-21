Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 21 июня: как строится Rail Baltica, задержание мошенника из Латвии, продуктовая корзина на Яанов день и спектакль «Мавка. Песни леса»
Сегодня в выпуске:
- Продолжается строительство железнодорожной линии европейского стандарта от Таллинна до Варшавы. Чем выделяется наша страна, когда запустят первые поезда и с какой скоростью они станут ходить - в репортаже нашего корреспондента из Польши и Эстонии
- Коротко по стране: медики призывают беречь здоровье в праздники, телефонные мошенники перешли на новый уровень и неожиданный рекорд бракосочетаний
- Полиция на Северо-востоке сработала оперативно: задержан гражданин Латвии, причастный к мошеннической схеме, лишившей нескольких жителей региона десятков тысяч евро. Подробности в материале нашей съемочной группы
- Какие продукты и блюда эстоноземельцы хотят видеть на праздничном столе в Яанов день? Насколько инфляция повлияла на выбор и приходится ли экономить на угощении, выясняла наша корреспондент
- Что происходит в мире: каковы шансы на спасение у участников глубоководной экспедиции к останкам «Титаника», разрушительные грозы на юге Европы и опасная гостья на популярном испанском пляже
- Магия искусства в живописном пространстве лесных декораций: Русский театр Эстонии восхитил зрителей удивительным летним проектом. На спектакле «Мавка. Песни леса» побывала наша съемочная группа
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 21 июня.