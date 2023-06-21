Карис: Эстония ответит на творимые Россией разрушения восстановлением Украины

«Наш ответ на агрессивную разрушительную деятельность России в Украине – это созидание — мы помогаем строить инновационную, устойчивую и цифровую Украину. Мы не будет ждать, пока закончится война. Мы уже начали действовать. Эстония готова делиться своим опытом и всячески содействовать восстановлению Украины», – сказал президент Алар Карис, выступая в среду в Лондоне на международной конференции, посвященной восстановлению Украины и вовлечению в нее частного сектора и инвестиций.

По словам президента Кариса, недавно в сотрудничестве эстонского государства и предпринимателей был завершен первый проект реконструкции – в городе Овруч Житомирского района был открыт детский сад. «Это доказывает, что восстановление не только необходимо, но и уже возможно», – сказал он.

Глава эстонского государства призвал международное сообщество начать процесс восстановления продуманными усилиями – и не восстанавливать старое, а строить новую Украину, ориентированную на будущее. «Этим мы также поддержим Украину на ее пути в Европейский союз и НАТО. Успех на этом пути необходим для достижения нашей общей цели – мирной Европы и защиты устойчивости наших инвестиций», – добавил президент.