Карис: Эстония ответит на творимые Россией разрушения восстановлением Украины

Ответ Эстонии на разрушительные действия России заключается в том, чтобы внести свой вклад в восстановление Украины – об этом президент Эстонии Алар Карис заявил в среду на международной конференции по восстановлению Украины.
«Наш ответ на агрессивную разрушительную деятельность России в Украине – это созидание — мы помогаем строить инновационную, устойчивую и цифровую Украину. Мы не будет ждать, пока закончится война. Мы уже начали действовать. Эстония готова делиться своим опытом и всячески содействовать восстановлению Украины», – сказал президент Алар Карис, выступая в среду в Лондоне на международной конференции, посвященной восстановлению Украины и вовлечению в нее частного сектора и инвестиций.
По словам президента Кариса, недавно в сотрудничестве эстонского государства и предпринимателей был завершен первый проект реконструкции – в городе Овруч Житомирского района был открыт детский сад. «Это доказывает, что восстановление не только необходимо, но и уже возможно», – сказал он.
Глава эстонского государства призвал международное сообщество начать процесс восстановления продуманными усилиями – и не восстанавливать старое, а строить новую Украину, ориентированную на будущее. «Этим мы также поддержим Украину на ее пути в Европейский союз и НАТО. Успех на этом пути необходим для достижения нашей общей цели – мирной Европы и защиты устойчивости наших инвестиций», – добавил президент.
«Масштаб предстоящей задачи трудно вообразим, поэтому нам нужен совместный подход для наилучшего управления ресурсами. Путем вовлечения всех партнеров – больших и малых, стран и предприятий, а также применения многолетнего опыта конкретного региона», – сказал президент Карис. Он также отметил, что Эстония готова организовать конференцию по восстановлению Украины в Таллинне.
«Эстонские предприятия продолжают работать в Украине, некоторые из них не остановили производство даже после начала войны и сохранили весь персонал», – сказал президент Карис.
Он привел в пример судостроительный концерн BLRT Grupр, который сейчас расширяет свою деятельность в Украине, компанию Nortal, купившую украинскую ИТ-компанию Skelia всего через несколько месяцев после начала войны и сегодня насчитывающую 350 украинцев в офисах в Киеве и Львове.
Организаторы международной конференции пригласили к участию в мероприятии эстонские компании Nortal, BLRT Grupp и Эстонскую ассоциацию деревянных домов и кластер оборонно-космической промышленности, которые также входили в состав делегации главы государства во время визита в Украину в начале июня.
Конференция по восстановлению Украины собрала глав государств, международных организаций и экономических и финансовых организаций, а также крупных компаний, всего более тысячи участников.