Двигатели поезда Elron перегрелись, продолжить путь не удалось

Двигатели поезда, отправившегося сегодня в 14:16 из Таллинна в Тарту, перегрелись, и продолжить путь было невозможно. Пассажирам поезда пришлось из Тапа продолжить путешествие на автобусе.
«Точные причины перегрева будут выявлены после осмотра поезда в депо», – сообщил представитель Elron и извинился перед пассажирами за неудобства.
В связи с этим инцидентом поезд, который должен был обслуживать рейс 386 Тарту-Койдула (17:31-18:49), отправился обслуживать рейс на 17:57 Тарту-Таллинн, а автобус от железнодорожной станции Тарту доставил пассажиров в Койдула.
Точные изменения в расписании можно найти на сайте elron.ee, где также есть подробные инструкции о возможностях использования подменных автобусов.
Информацию также можно получить по круглосуточному телефону 616 0245.
В минувшее воскресенье поезд Elron должен был отправиться в 18:28 из Вильянди в Таллинн, однако не смог покинуть станцию из-за отказа системы охлаждения дизельных двигателей.