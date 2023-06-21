Двигатели поезда Elron перегрелись, продолжить путь не удалось

«Точные причины перегрева будут выявлены после осмотра поезда в депо», – сообщил представитель Elron и извинился перед пассажирами за неудобства.

В связи с этим инцидентом поезд, который должен был обслуживать рейс 386 Тарту-Койдула (17:31-18:49), отправился обслуживать рейс на 17:57 Тарту-Таллинн, а автобус от железнодорожной станции Тарту доставил пассажиров в Койдула.

Точные изменения в расписании можно найти на сайте elron.ee, где также есть подробные инструкции о возможностях использования подменных автобусов.

Информацию также можно получить по круглосуточному телефону 616 0245.