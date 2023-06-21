Михаил Кылварт: после ремонта в центре Таллинна станет в три раза больше зелени

Мэр Таллинна Михаил Кылварт в эфире программы Vikerraadio Uudis+ заявил, что ремонт дорог в центре Таллинна будет продолжаться еще долго, однако в результате город приобретет более современный вид.
«Нынешняя ситуация конечно же является большой головной болью для жителей Таллинна и будет продолжаться еще целый год. С этим ничего не поделать. Но дело не только в строительстве дорог. Это прежде всего создание нового городского пространства», – пояснил Кылварт.
Он пообещал, что на обновленных территориях будет больше места для пешеходов и велосипедистов, а зелени станет в три раза больше, чем раньше. Например, привезут большие деревья, которые пересадят на улицы центра города.
«Улица Лийвалайя должна стать современным городским пространством»
Мэр Таллинна Михаил Кылварт
В программе у Кылварта спросили, что стало с проектом главной улицы Таллинна, о котором было объявлено в 2016 году. На архитектурном конкурсе проекта победителями была выбрана работа эстонских архитекторов «Весна в городе», предусматривавшая преображение участков Пярнуского и Нарвского шоссе.
Летом 2019 года проект был заморожен. Мэр Кылварт объяснил на пресс-конференции городской управы, что предлагаемое решение может обеспечить пропуск только 25 процентов сегодняшнего трафика и, кроме того, оно не способствует лучшему функционированию общественного транспорта.
По словам Кыварта, в настоящее время нет планов продолжать проект главной улицы Таллинна, и, по его словам, следующим крупным проектом в Таллинне должна стать реновация улицы Лийвалайя, но окончательное решение еще не принято. «Улица Лийвалайя должна стать современным городским пространством», – сказал Кылварт.