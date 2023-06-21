Михаил Кылварт: после ремонта в центре Таллинна станет в три раза больше зелени

«Нынешняя ситуация конечно же является большой головной болью для жителей Таллинна и будет продолжаться еще целый год. С этим ничего не поделать. Но дело не только в строительстве дорог. Это прежде всего создание нового городского пространства», – пояснил Кылварт.

Он пообещал, что на обновленных территориях будет больше места для пешеходов и велосипедистов, а зелени станет в три раза больше, чем раньше. Например, привезут большие деревья, которые пересадят на улицы центра города.

«Улица Лийвалайя должна стать современным городским пространством» ​Мэр Таллинна Михаил Кылварт

В программе у Кылварта спросили, что стало с проектом главной улицы Таллинна, о котором было объявлено в 2016 году. На архитектурном конкурсе проекта победителями была выбрана работа эстонских архитекторов «Весна в городе», предусматривавшая преображение участков Пярнуского и Нарвского шоссе.

Летом 2019 года проект был заморожен. Мэр Кылварт объяснил на пресс-конференции городской управы, что предлагаемое решение может обеспечить пропуск только 25 процентов сегодняшнего трафика и, кроме того, оно не способствует лучшему функционированию общественного транспорта.