МНЕНИЕ ⟩ Нарвская библиотека открыта для новейших технологий, но также дорожит контактом с бумажной книгой

Для тех, кто взял книгу с выставки, викторина: надо ответить на пару вопросов о наших северных соседях. Ответившие получают мороженое! Всегда интересно открыть новых авторов и проверить свои знания.

Первый эрудит-победитель - постоянная читательница, учительница математики на пенсии, известный человек в Нарве - Альбина Анатольевна Михальченко. У нее есть возможность выбрать себе понравившееся мороженое: освежающие лакомства весьма разнообразны.

А в детском отделе этот вкусный проект работает уже второй год. Ребенок читает книгу, отвечает на вопросы по содержанию книги и получает мороженое!

Юным читателям библиотеки достаются сладкие призы. Фото: Елена Ховарт

«Выставки книжные и рукодельные - не часть интерьера, а часть игры, шаг к литературным открытиям и эмоциональной радости в интеллектуальной победе», - комментирует библиотекарь Елена Сергеева. «Вот, например, «случайно забрела» к нам на абонемент эта выставочная витрина. И мы к международному дню ювелира подобрали книги об этой профессии и предложили читателям принести артефакты из собственных коллекций: кристаллы Swarovski, жемчуг, природные камни. Читатели предоставили нам настоящие фамильные сокровища!».

Библиотека возрождает традиции семейного чтения

А сейчас здесь - выставка авторских кожаных переплетов Екатерины Кузнецовой, мастера международного уровня, работавшей в Петербургской мастерской уникальной книги издательства «Вита-Нова» и в Музее старинной печати «Печатня» в Петропавловской крепости.