Нарвская центральная библиотека совсем недавно отметила свое 125-летие. Искусствовед, библиотекарь Елена Ховарт рассказывает о том, что Нарвскую библиотеку никак нельзя назвать простым пунктом выдачи книг; в действительности речь идет о современном образовательно-развлекательном центре с самыми разными формами работы, в котором трудятся в хорошем смысле одержимые своей профессией люди, увлеченные просветители, полные любви и к книгам, и к читателям.
МНЕНИЕ ⟩ Нарвская библиотека открыта для новейших технологий, но также дорожит контактом с бумажной книгой
«Здравствуйте! А у вас книги есть?», - на пороге Нарвской центральной библиотеки появился улыбчивый молодой человек.
«Бинго! Вы - в библиотеке. Это целый дом книг!», - наивный вопрос заставил всех рассмеяться.
Четыре этажа книг в Нарвской библиотеке! В прошлом году она отпраздновала двойной юбилей: 125 лет со дня открытия библиотеки в Нарве и 35 лет - со дня переезда в первое здание в Эстонии, спроектированное и построенное специально для городской библиотеки.
Давайте прогуляемся по залитыми светом читальным и компьютерным залам, выставочным и игровым площадкам, американскому и литературному клубам, уютным гостевым холлам и зонам для индивидуальной и групповой работы, - самым неожиданным и разнообразным составляющим, которые наполняют современную библиотеку.
В холле первого этажа - самодельный автомобиль «Карандаш», который только что успешно участвовал в соревновании «Гонки на мыльницах 2023», представляя Американский центр Нарвской центральной библиотеки. Машиной управлял сам автор идеи: ученик 7-го класса Нарвской православной гимназии Алексей Матвеев.
В библиотеке можно учить языки и посещать выставки
Американский центр, созданный в сотрудничестве посольства США в Эстонии и Нарвской центральной библиотеки, тоже находится на первом этаже.
«Здесь регулярно проходят кинопоказы американских фильмов, уроки английского с носителями языка и обучающие программы, ориентированные на науку, технику, образование, искусство и математику, от 3D-печати до фотографии на смартфоне», - рассказывает координатор центра Екатерина Моисеева. - «Сейчас мы провожаем нашего волонтера из Нью-Йорка - Тейлор Эспозито, которая вопреки предложенной годовой программе работы в Нарве осталась у нас на два года».
«Тейлор, Вы прожили в Нарве целых два года! Какие зрительные картинки будут всплывать в памяти, когда будете вспоминать наш город?»
«О! Я очень полюбила Нарву: и людей, и архитектуру, и праздники, и свою работу. Вы знаете, что сюда даже приезжали мои родственники из Нью-Йорка! В первую очередь я буду вспоминать наш Американский клуб, конечно. Работа была очень радостной. А еще вспомню Нарвский замок, водопады Кренгольма и мой уютный зеленый двор в старом городе, где я жила», - Тейлор восторженно принимает подарки от коллег-библиотекарей, которые тоже два года посещали ее уроки английского.
Поднимаемся на второй этаж и посещаем сразу три персональные художественные выставки. Во-первых, это огромные акварели нарвитянки Светланы Линд. Четыре этажа лестничного пространства заполнены абстрактной каллиграфией Владимира Копылова. На его картинах - элементы письменных знаков, графических символов в декоративном буквенном сплетении и в фактурном обрамлении рельефных мазков краски. На втором этаже - нарвские пейзажи Никиты Тимонина, молодого архитектора из Италии, выпускника Петербургской Академии Художеств.
А «на абонементе» библиотекари предлагают вопреки традициям летом отправиться на север! Уникальные по оформлению и содержанию книги для детей и взрослых собраны на стеллажах «Лето на Северных берегах». Представительство Совета министров Северных стран в Эстонии и Нарвская библиотека отправляют читателей в виртуальное путешествие в Швецию, Финляндию, Данию, Норвегию или Исландию по книгам писателей этих стран.
Для тех, кто взял книгу с выставки, викторина: надо ответить на пару вопросов о наших северных соседях. Ответившие получают мороженое! Всегда интересно открыть новых авторов и проверить свои знания.
Первый эрудит-победитель - постоянная читательница, учительница математики на пенсии, известный человек в Нарве - Альбина Анатольевна Михальченко. У нее есть возможность выбрать себе понравившееся мороженое: освежающие лакомства весьма разнообразны.
А в детском отделе этот вкусный проект работает уже второй год. Ребенок читает книгу, отвечает на вопросы по содержанию книги и получает мороженое!
«Выставки книжные и рукодельные - не часть интерьера, а часть игры, шаг к литературным открытиям и эмоциональной радости в интеллектуальной победе», - комментирует библиотекарь Елена Сергеева. «Вот, например, «случайно забрела» к нам на абонемент эта выставочная витрина. И мы к международному дню ювелира подобрали книги об этой профессии и предложили читателям принести артефакты из собственных коллекций: кристаллы Swarovski, жемчуг, природные камни. Читатели предоставили нам настоящие фамильные сокровища!».
Библиотека возрождает традиции семейного чтения
А сейчас здесь - выставка авторских кожаных переплетов Екатерины Кузнецовой, мастера международного уровня, работавшей в Петербургской мастерской уникальной книги издательства «Вита-Нова» и в Музее старинной печати «Печатня» в Петропавловской крепости.
Мы привыкли думать, что библиотека предназначена только для обмена книг. На самом деле, сегодня библиотека стала увлекательным образовательно-развлекательным центром с самыми разными формами работы. Елена Сергеева воодушевленно рассказывает о Литературной гостиной, которой она руководит уже четыре года: «Мы возобновляем традиции семейного чтения вслух. Людям нужен контакт с бумажной книгой и с людьми, близкими по интересам. Первый раз мы решили провести эксперимент: чтение книг вслух по ролям в образе, как читки в театре. Подобрали юмористические тексты и предложили их читать от имени бывалого водителя, футбольного болельщика, сантехника, модного дизайнера…», - увлеченно рассказывает Елена.
«Каждый чтец должен был вжиться в манеру предложенного образа. Можно было использовать костюмы или аксессуары. Как это было эмоционально и искренне! Все время встречи стоял хохот! Потом был театр теней, посвященный Дню книги и розы - 23 апреля. Эта традиция из Испании. Мужчины дарят женщинам розы, женщины - книги мужчинам. Наша художница Ольга Глухова сделала контурные куклы, а мы показали историю создания этой традиции».
Елена Сергеева продолжает свой рассказ: «Теперь мы берем какую-нибудь нескучную тему, собираем факты и выбираем отрывки произведений для чтения. В нашей гостиной мы создаем уютное место, где человек в сложившейся компании близких по духу людей может выразить себя. Это - и психологическая разгрузка, и обретение доброжелательных единомышленников, и удовольствие от мини-выступления. Количество постоянных посетителей гостиной растет. А к юбилею создания Периодической системы Менделеева помимо тематической книжной выставки мы составили экспресс-викторину. В школе взяли посуду из химической лаборатории, красителями создали завораживающую цветовую гамму «реактивов», нашли мантию и шапочку для фотосессии. Наш IT-специалист Никита Каменев сделал на 3-D принтере модели атомов. Обычно коллеги из всех отделов библиотеки включены в подготовку новых проектов».
Библиотека похожа на культурную эстафету и на клуб по интересам
В библиотеке так много событий, заслуживающих внимания, например, пришел человек на лекцию об искусстве, остался на Литературную гостиную, посмотрел выставку… Так создается культурная эстафета.
Современная библиотека стала своеобразным клубом по интересам, где единомышленникам удобно собраться вместе и получить вдохновляющую поддержку от библиотекаря или от таких же захваченных одной идеей людей.
На втором этаже библиотеки находится уютная комната для удаленной работы (занятия социальных медиаторов с проблемными семьями, деловые встречи в ZOOMе, подготовка дипломных работ или собрания творческих объединений). Напротив - богатые иллюстрированными изданиями отделы техники и искусства. Тут же - компьютеры для работы в интернете и распечатки документов.
«Бывает забавно, когда посетители забывают свой пароль или ID-карту и просят библиотекаря помочь войти в банк или сделать распечатку личных данных. Вы это можете, горячо уверяют они, вы знаете специальное слово! Но библиотекари волшебных слов не знают, хоть и являются хранителями многих слов во многих фолиантах», - смеется библиотекарь технического отдела Татьяна Иочине.
На третьем этаже - детский смех! Библиотекари детского отдела проводят подвижный литературный квест для подростков и игровую краеведческую викторину для малышей.
«На самом деле, занятий для детей разного возраста очень много», - рассказывает заведующая детским отделом Анна Куули. «Например, каждый вторник подростки встречаются в Клубе настольных игр. А по четвергам у нас - «Город мастеров» с практическими мастер-классами, которые интересны для любого возраста».
К услугам детей четвероногие библиотекари
Оказывается, не только люди-библиотекари помогают юным читателям, но и библиотечные собаки! По вторникам специально обученные «книжные» собаки из клуба Lucky внимательно слушают чтение вслух самых маленьких читателей, тех, кто еще не отработал навыки быстрого чтения. Это - индивидуальная встреча ребенка и доброжелательного, профессионального четвероногого слушателя, который не делает замечаний и не нервничает при ошибках чтения, как родители. Для каждого ребенка выделяется 15 минут. Скоро у «книжных» собак тоже начнутся каникулы, а в сентябре они опять будут работать хвостатыми библиотекарями!
Если и у вас каникулы, то надо открыть YouTube канал Narva Keskraamatukogu, где дважды в месяц в рамках проекта «Читаем вместе!» читаются отрывки из книг и заслушивается книгообзор для всех поколений. А еще можно дома принять участие в электронной семейной викторине и заработать приз.
На четвертом этаже - выставочный, лекционный и читальный залы. Недавно известный просветитель Ирина Иванченко выступила на открытии выставки, посвященной 120-летию со дня рождения всемирно известного дирижера Евгения Александровича Мравинского. Многие годы его жизни были связаны с Нарва-Йыэсуу. В соседнем зале - выставка «Нарва и Нарва-Йыэсуу глазами писателей» с уникальными фото-артефактами. Выставки, литературные и краеведческие лекции проводит историк, библиограф Татьяна Климина, которая занимается научной работой с архивными материалами.
Библиотекари - одержимые профессией люди, увлеченные энтузиасты-просветители, любящие книги и людей, креативные специалисты, ищущие новые формы деятельности, чтобы удержать в народе культуру чтения.
Оказывается, если человек из-за нездоровья или по какой-либо социальной незащищенности не может сам прийти в библиотеку, библиотекарь приходит к нему на дом и приносит стопки книг. Можно заказать книги по телефону или послать список авторов электронным письмом.
Если человек не идет к книгам, книги идут к человеку
«В этом году наши библиотекари обслуживают на дому 14 читателей, посещая их примерно один раз в месяц», - рассказывает менеджер по развитию Наталья Горкова. «Самые старшие - две дамы в возрасте 92 и 94 года. И поверьте, несмотря на возраст и недуги, это очень любознательные и активные люди. Мы хотим обратиться к тем жителям города Нарвы, которые в силу каких-либо причин не могут посещать библиотеку и любят книгу и чтение - обращаетесь в библиотеку! Наши сотрудники придут вам на помощь и доставят вам домой не только книги, но и журналы, пластинки, аудиокниги! А если вы не записаны в библиотеку, мы оформим читательский билет и принесем его вам вместе с книгами».
Чтобы люди из социальных домов не выпадали из современного информационного пространства, библиотека устраивает там литературные встречи, а в залах библиотеки - выставки творческих работ людей позднего зрелого возраста.
Для работающих читателей, чьи часы работы совпадают с графиком работы библиотеки, организован «Книжный шкаф». Он находится на улице, при входе в библиотеку. Вы можете забрать заказанные книги или сдать прочитанные, причем хоть в полночь! Заказать интересующие книги и получить код для открытия своей ячейки в «Книжном шкафу» можно на сайте библиотеки или по телефону. Эта идея появилась во время карантина, связанного с коронавирусной инфекцией, и осталась востребованной и сегодня.
«Проведение вне стен библиотеки мероприятий на открытом воздухе стало традиционным в День защиты детей, День знаний, День города, День Европы: викторины, чтение вслух», - рассказывает заместитель директора Татьяна Криволап. «В прошлом году летом с книгами выезжали на велосипедах в гости в дачные кооперативы. Там выдавали книги, чтобы напомнить, что появились новые книги и интересные мероприятия в библиотеке. В этом году библиотека встречается с читателями на книжных посиделках в уютном кафе «Белая тыква» за чашкой чая. Читаем и обсуждаем книги по разным тематикам: позитивные книги, особенные дети, литература Северных стран».
Если человек не идет к книгам, книги приходят к человеку.