МНЕНИЕ ⟩ Какая историческая идентичность у Нарвы?

Война в Украине обострила историческую память эстонцев, которые почувствовали возможность и необходимость в полный голос заявить о своем отношении не только к довоенному прошлому, но и к советскому. Их поддержали и представители молодого поколения, в том числе русские, которые не жили в СССР, не ностальгировали по советскому прошлому и связывали свое будущее с объединенной Европой.

Если ранее две исторические этнические идентичности - русская и эстонская - сосуществовали в параллельных мирах и мало взаимодействовали, то сегодня проблема их взаимоотношений требует внимания и обсуждения. Процесс самоидентификации, или самоопределения - это не раз и навсегда принятый человеком образ самого себя. Историческая идентичность личности складывается в процессе общения с людьми, тем или иным образом в той или иной степени оказывающих влияние друг на друга.

Обретение идентичности длится всю жизнь, соответственно, историческая идентичность человека меняется по мере того, как меняется сама действительность. «Быть самим собой» не означает быть «одним и тем же»: не изменяя себя в процессе общения с другими, человек оказывается невосприимчивым к новому, безнадежно отстающим от настоящего, неспособным понять окружающих и вступающим с ними в противоречия.

Преодоление обид возможно через диалог