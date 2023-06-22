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Эстонские баскетболисты обыграли чемпионов мира

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Эстонская сборная по баскетболу 3x3 обыграла Сербию на Европейских играх.
Эстонская сборная по баскетболу 3x3 обыграла Сербию на Европейских играх. Фото: SARAH MEYSSONNIER

Эстонская команда по баскетболу 3х3 начала на Европейских играх турнир своей подгруппы с победы и поражения.

Сборная Эстонии в составе Робина Киви, Яана Пуйдета, Хендрика Ээлмяэ и Оливера Метсалу встретилась в стартовом матче подгруппы А с действующим чемпионом мира Сербией и выиграла со счетом 17:16.

Во второй игре подгруппы Эстония была вынуждена признать преимущество Польши, игравшей перед домашней публикой, со счетом 21:17.

Эстония проведет последнюю игру подгруппы в пятницу, когда сыграет с Германией, которая накануне обыграла Польшу 21:20 и Сербию 19:16.

Чтобы выйти в четвертьфинал, Эстония должна оказаться в числе двух лучших команд в подгруппе. Перед последним туром Эстония находится на третьем месте после Германии и Польши.

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