Эстонские баскетболисты обыграли чемпионов мира

Сборная Эстонии в составе Робина Киви, Яана Пуйдета, Хендрика Ээлмяэ и Оливера Метсалу встретилась в стартовом матче подгруппы А с действующим чемпионом мира Сербией и выиграла со счетом 17:16.

Во второй игре подгруппы Эстония была вынуждена признать преимущество Польши, игравшей перед домашней публикой, со счетом 21:17.

Эстония проведет последнюю игру подгруппы в пятницу, когда сыграет с Германией, которая накануне обыграла Польшу 21:20 и Сербию 19:16.