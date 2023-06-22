Капитан «Манчестер Сити» перешел в топ-клуб Испании

Капитан футбольного клуба «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган решил присоединиться к испанскому футбольному клубу «Барселона».
Контракт 32-летнего немецкого футболиста с «Манчестер Сити» истек после сезона, в котором он выиграл требл, поэтому «Барселоне» не пришлось платить за него трансферный сбор. По информации источника, 32-летний немец подписал соглашение на два года с возможностью продления еще на сезон.
В минувшем сезоне Гюндоган, являющийся ключевым игроком клуба, провел 51 матч во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач.
Игрок будет зарабатывать в Каталонии 9 миллионов евро в год.
За время своего пребывания в Англии Илкай Гюндоган выиграл пять чемпионских титулов, Лигу чемпионов, два Кубка Англии и четыре Кубка Лиги.