Капитан «Манчестер Сити» перешел в топ-клуб Испании

Контракт 32-летнего немецкого футболиста с «Манчестер Сити» истек после сезона, в котором он выиграл требл, поэтому «Барселоне» не пришлось платить за него трансферный сбор. По информации источника, 32-летний немец подписал соглашение на два года с возможностью продления еще на сезон.

В минувшем сезоне Гюндоган, являющийся ключевым игроком клуба, провел 51 матч во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач.

Игрок будет зарабатывать в Каталонии 9 миллионов евро в год.