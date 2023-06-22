Ученик Кантера побил рекорд своего тренера

На командном чемпионате Европы, который проходит в рамках Европейских игр, легкоатлет Кристьян Чех одержал рекордную победу в метании диска среди мужчин.
Ученик Герда Кантера из Словении занял первое место с результатом 69,94 балла, что является командным рекордом ЕС. Предыдущий рекорд принадлежал Кантеру, набравшему 68,76 балла в Будапеште в 2010 году.
В этом году Чех находится в прекрасной форме, на минувшей неделе в Йыхви он установил в метании диска личный рекорд: 71.86.
На командном чемпионате Европы литовец Андрюс Гуджюс занял второе место с результатом 64,94, исландский метатель диска Валур Гуднасон занял третье место с результатом 63,34.