Ученик Кантера побил рекорд своего тренера

Ученик Герда Кантера из Словении занял первое место с результатом 69,94 балла, что является командным рекордом ЕС. Предыдущий рекорд принадлежал Кантеру, набравшему 68,76 балла в Будапеште в 2010 году.

В этом году Чех находится в прекрасной форме, на минувшей неделе в Йыхви он установил в метании диска личный рекорд: 71.86.