Рованперя опроверг пугающие слухи

22-летний Рованперя в своих интервью всегда давал понять, что не собирается слишком долго участвовать в серии WRC. Поэтому возникли слухи, самые смелые из которых гласили, что Рованперя завершит карьеру уже после этого сезона, когда истечет срок его контракта с Toyota.

«Мне ничего не известно о слухах, потому что я не читал прессу после этапа на Сардинии. В будущем вы не увидите меня за рулем раллийной машины, но я определенно буду выступать в серии WRC еще какое-то время. Я не могу сказать, как долго, потому что не знаю этого», — сказал Рованперя.

Как известно, второе увлечение Рованперя — дрифт, в котором финн принимает участие в чемпионате Европы в этом году. По словам пилота Toyota, он дрифтует в первую очередь для удовольствия.