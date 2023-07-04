ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Русскоязычное население Эстонии: идентичность или идентитет?

Кстати, оба писателя - и Елена Скульская, и Андрей Иванов - на расспросы об идентичности отвечают одинаково, подчеркивая, что их символической родиной является русская литература, а не Россия или Эстония. Оба писателя придерживаются четких антивоенных позиций, но их самоидентификация не связана напрямую с политикой Кремля. Близкие идеи звучат в Эстонии уже давно. Так, еще в 2000 году подчеркивалось, что надо «остаться русскими по языку и культуре, по своему национальному самосознанию, но вместе с тем быть лояльными гражданами Эстонской Республики, интегрированными в эстонское общество».

Кризис идентичности начался еще в 2014 году

Сегодня ситуация стала гораздо сложнее. Политизация русской культуры, тяжелейший кризис русской идентичности в целом безусловно ведет и к переосмыслению русской идентичности в Эстонии. Переосмысление это, как я указала выше, происходит на грани эмоционального и рационального, именно поэтому идентификация себя через противопоставление с русскими из России носит спорадический характер. И если в одной ситуации люди будут готовы отождествлять себя с Россией, то в другой будет возникать желание подчеркнуть свое отличие. При этом отмечу, что для россиян точкой отсчета кризиса идентичности будет скорее 2022 год, тогда как для русских проживающих в других странах - 2014-й.

Именно поэтому снижение количества людей, определяющих себя как «русских» в соцопросах в Эстонии не должно удивлять. Для многих агрессивная политика Москвы просто неприемлема. Однако осуждение войны совсем не означает отказ от культуры и языка, от русской идентичности. Ведь, с одной стороны, взаимопонимание между россиянами и русскоязычным населением Эстонии все уменьшается, но с другой, у большинства есть родственники и друзья, проживающие в России, и просто отбросить эти отношения невозможно.