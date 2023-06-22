Эстонского производителя стальных кровель покупает крупная ирландская компания

Единственным владельцем эстонского производителя стальных кровель AS Toode станет ирландская биржевая компания Kingspan — седьмой по величине в мире производитель строительных материалов, пишут «Деловые ведомости».
Как сообщает Äripäev, основатели AS Toode продали ирландцам дело всей своей жизни и вполне довольны достигнутыми с Kingspan договоренностями.
Благодаря сделке, стоимость которой не разглашается, продукция эстонской компании выйдет на мировую арену, предполагает основатель и исполнительный директор AS Toode Айво Розенберг.
Продажа AS Toode ирландцам на первых порах ничего не изменит: у руля предприятия по-прежнему останутся Айво Розенберг вместе с соучредителем Мати Киттом.
По словам Розенберга, AS Toode будет продавать продукцию Kingspan по собственным каналам не только в Эстонии, но и в Латвии, Литве и Финляндии.