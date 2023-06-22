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Эстонского производителя стальных кровель покупает крупная ирландская компания

rus.postimees.ee
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Ain Liiva / Virumaa Teataja

Единственным владельцем эстонского производителя стальных кровель AS Toode станет ирландская биржевая компания Kingspan — седьмой по величине в мире производитель строительных материалов, пишут «Деловые ведомости».

Как сообщает Äripäev, основатели AS Toode продали ирландцам дело всей своей жизни и вполне довольны достигнутыми с Kingspan договоренностями.

Благодаря сделке, стоимость которой не разглашается, продукция эстонской компании выйдет на мировую арену, предполагает основатель и исполнительный директор AS Toode Айво Розенберг.

Продажа AS Toode ирландцам на первых порах ничего не изменит: у руля предприятия по-прежнему останутся Айво Розенберг вместе с соучредителем Мати Киттом.

По словам Розенберга, AS Toode будет продавать продукцию Kingspan по собственным каналам не только в Эстонии, но и в Латвии, Литве и Финляндии.

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