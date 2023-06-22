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Старейшине Йыхви подняли зарплату до 4500 евро в месяц

Оппозиция: разумнее было бы снизить зарплаты
rus.postimees.ee
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Волостная старейшина Йыхви Марий Тоомель.
Волостная старейшина Йыхви Марий Тоомель. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Согласно решению, которое накануне одобрили 15 депутатов Йыхвиского волостного собрания, с 21 июня зарплата волостной старейшины Марис Тоомель выросла с 3800 до 4500 евро в месяц, пишет Rus.ERR.

Оклад замстарейшины Ингрид Шпитц вырос на 300 евро до 3500 евро в месяц. Также накануне был утвержден в должности новый замстарейшины Ильмар Аун, которому назначили оклад в размере 4000 евро.

Оппозиционный депутат Алексей Наумкин выступил против повышения зарплат руководству. Он добавил, что разумнее было бы даже снизить зарплаты.

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