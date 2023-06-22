Старейшине Йыхви подняли зарплату до 4500 евро в месяц

Согласно решению, которое накануне одобрили 15 депутатов Йыхвиского волостного собрания, с 21 июня зарплата волостной старейшины Марис Тоомель выросла с 3800 до 4500 евро в месяц, пишет Rus.ERR.
Оклад замстарейшины Ингрид Шпитц вырос на 300 евро до 3500 евро в месяц. Также накануне был утвержден в должности новый замстарейшины Ильмар Аун, которому назначили оклад в размере 4000 евро.
Оппозиционный депутат Алексей Наумкин выступил против повышения зарплат руководству. Он добавил, что разумнее было бы даже снизить зарплаты.