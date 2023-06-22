В тяжелом ДТП погиб 19-летний водитель

Сообщение о происшествии поступило в полицию около 4:15 утра. Авария произошла в городе Рапла на Вильяндиском шоссе. Находившийся за рулем BMW 19-летний мужчина не справился с управлением, проехал по островку безопасности, выехал на встречную полосу и вылетел с дороги.

Автомобиль несколько раз перевернулся через крышу, а 19-летнего водителя, который, по предварительным данным, не был пристегнут ремнем безопасности, выбросило из машины. От полученных травм он скончался на месте. Пассажиров в машине не было.

В полиции сообщили, что подробности трагического происшествия выясняются. Находился ли погибший водитель в состоянии опьянения, покажет экспертиза.

«Открывшаяся на месте картина, сильно деформированный автомобиль и разбросанные на площади в несколько сотен метров детали, говорят о том, что скорость автомобиля, которым управлял мужчина, была очень высокой», – отметили в полиции.

Разрешенная скорость движения на месте ДТП составляла 50 километров в час. Дорожное покрытие было сухим, на улице в это время было светло.