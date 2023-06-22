ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Как увеличить стоимость дачи?

Учитывая наши климатические условия и продолжительность лета, стоимость загородного дома значительно возрастает, если его можно использовать круглый год.

Переделка под круглогодичное проживание

Этого несложно добиться, утеплив здание и установив соответствующую систему отопления. Если требуется внешнее утепление, можно рассмотреть выбор привлекательного фасадного решения, но, если дача снаружи уже обшита, например, красивыми досками, на рынке также доступны варианты, которые позволяют утеплить внутреннюю часть здания изоляционными слоями толщиной в 10–20 сантиметров.

Ландшафтный дизайн

Ухоженная территория с травой, цветами, кустами и деревьями делает недвижимость более привлекательной. Также часто сооружают каменную или гравийную дорожку, ведущую ко входу в дом. Большинство этих работ можно выполнить своими руками, что снижает требуемые вложения.

Освещение