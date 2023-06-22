Хорошая новость ⟩ Рост индекса цен на жилье в первом квартале замедлился

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эгне Сяйнаст, в сравнении с первым кварталом прошлого года цены на квартиры выросли на 6,8%, а цены на дома - на 14,7%. «По сравнению с четвертым кварталом 2022 года цены на дома выросли в первом квартале на 6,2%, а цены на квартиры упали на 2,6%. Более всего на снижение цен повлияло падение цен за квадратный метр квартир в Таллинне», - добавила Сяйнаст.

Индекс цен на жилье показывает изменение в ценах за квадратный метр в совершаемых домохозяйствами сделках при покупке жилья. Расчет индекса цен на жилье производится относительно квартир и домов.

Фото: Департамент статистики.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, в первом квартале повысился по сравнению с первым кварталом 2022 года на 17,4% и на 4,8% в сравнении с четвертым кварталом 2022 года.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, показывает изменение цен с позиции домохозяйств на приобретение нового жилья, а также изменение цен на другие расходы со стороны покупателя и пользователя жилья. Индекс включает четыре раздела: покупка жилья, другие связанные с приобретением жилья услуги, капитальный ремонт и страхование жилья.

Главным представителем общественного интереса к статистической работе «Индекс цен на жилье» является Министерство финансов, по заказу которого Департамент статистики собирает и анализирует данные. Данные собираются в целях получения обзора текущей ситуации в экономике Эстонии.

Смотрите также раздел цен.