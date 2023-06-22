Руководители оккупационных властей полуострова Крым и соседней Херсонской области утром 22 июня сообщили об ударах ВСУ по мостам соединяющим два региона Украины. В частности был поврежден Чонгарский мост – кратчайший путь из Крыма в Мелитополь.
Атакованы мосты соединяющие Крым с Херсонской областью
Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил об ударе по Чонгарскому мосту в 7:35 утра 22 июня, призывая население соблюдать спокойствие.
«Ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет. На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Одновременно с призывом к населению не паниковать выступил и руководитель пророссийской администрации оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо. При этом он заявил, что Чонгарский мост был поврежден ракетами Storm Shadow, которые не смогли перехватить российские системы ПВО.
«Хотят запугать херсонцев, посеять панику среди населения, но у них этого сделать не получится. Мосты мы ремонтировать умеем быстро: проезд машин будет восстановлен в самом скором времени», - уверен Сальдо.
«С утра загрустилось мостам на Чонгаре», - прокомментировал фотографии из Telegram-канала Сальдо бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Бывший сотрудник президентской администрации Владимира Зеленского так же сообщил, что минувшей ночью была уничтожена военная база российской армии под Бердянском.
«База отдыха "Роза" под Бердянском раскрылась ночью так, что видно было за 50 км. Личный состав, техника, боеприпасы», - написал Арестович в комментариях к своему посту с фото поврежденного Чонгарского моста.
ВСУ пока не комментирует ситуацию, но, как напоминает «Русская служба Би-би-си», украинская армия ведет наступательные бои в направлении Мелитополя до которого быстрее всего добираться из Крыма именно по Чонгарскому мосту.
Спустя полтора часа после публикации фото Сальдо опубликовал второе сообщение с новым призывом к жителям оккупированных территорий.
«Хочу успокоить граждан: сообщение с Крымом продолжается - есть другие пути, пусть и немного более длинные. Цены на продукты питания, если кто-то попробует их поднять, будут регулироваться. Все проблемы будут решены», - заявил кремлевский ставленник.
Накануне британская разведка сообщала, что российская армия строит масштабную линию обороны на севере Крыма под Армянском, где проходит еще одна сравнительно крупная магистраль, которая связывает полуостров с Херсонской областью. Эксперты объясняют действия российской стороны опасениями, что ВСУ готовится к наступлению на Крым.
Ракеты Storm Shadow Киев получил от Лондона минувшей весной. Это самое дальнобойное оружие, предоставленной Украине союзниками.
Развязанная Путиным полномасштабная война России с Украиной продолжается 484-й день.