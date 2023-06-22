Атакованы мосты соединяющие Крым с Херсонской областью

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил об ударе по Чонгарскому мосту в 7:35 утра 22 июня, призывая население соблюдать спокойствие.

«Ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет. На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.





Одновременно с призывом к населению не паниковать выступил и руководитель пророссийской администрации оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо. При этом он заявил, что Чонгарский мост был поврежден ракетами Storm Shadow, которые не смогли перехватить российские системы ПВО.

«Хотят запугать херсонцев, посеять панику среди населения, но у них этого сделать не получится. Мосты мы ремонтировать умеем быстро: проезд машин будет восстановлен в самом скором времени», - уверен Сальдо.

«С утра загрустилось мостам на Чонгаре», - прокомментировал фотографии из Telegram-канала Сальдо бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.