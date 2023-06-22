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Цены на мясо высоки, но в канун Иванова дня покупатель не экономит

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Гриль-колбаски.
Гриль-колбаски. Фото: Malev Toom

Рост цен на мясные изделия вынуждает экономного покупателя делать выбор в пользу более дешевых колбасных изделий и куриного мяса, однако в канун Иванова дня потребитель не обращает внимание на цены и покупает то, что его по-настоящему порадует.

Июнь, вне всякого сомнения, оказывается месяцем пиковых продаж мясных изделий. «Зависит от года и погоды, но продажи мяса и гриль-колбасок в июне оказываются выше, чем в другие летние месяцы», - подтвердил исполнительный руководитель предприятия Atria Eesti Меэлис Лаанде. «В прошлом году в июне продали около 500 тонн товаров для гриля. Если посмотрим на наши апрельские и майские продажи в этом году, то с большой вероятностью можно сказать, что в июне мы превысим этот прошлогодний показатель».

Перед Ивановым днем в отпуск не уходят

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