Цены на мясо высоки, но в канун Иванова дня покупатель не экономит

Июнь, вне всякого сомнения, оказывается месяцем пиковых продаж мясных изделий. «Зависит от года и погоды, но продажи мяса и гриль-колбасок в июне оказываются выше, чем в другие летние месяцы», - подтвердил исполнительный руководитель предприятия Atria Eesti Меэлис Лаанде. «В прошлом году в июне продали около 500 тонн товаров для гриля. Если посмотрим на наши апрельские и майские продажи в этом году, то с большой вероятностью можно сказать, что в июне мы превысим этот прошлогодний показатель».