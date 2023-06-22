Галерея ⟩ Выбран самый красивый частный дом Харьюмаа

В этом году в конкурсе участвовало десять объектов, а первое место присуждалось в трех номинациях: частный дом, загородный дом и объект общественного назначения, сообщил Союз самоуправлений Харьюмаа на своей страничке в Facebook. Если в предыдущие годы жюри бурно спорило при определении лучших, то в этом году серьезных разногласий не случилось и был достигнут практически полный консенсус.

Дом Эвелины и Андрея Ведом в Кейла был признан самым красивым частным домом, излучающим приятную атмосферу. Жюри высоко оценило красочный альпийский сад камней, японскую вишню, георгины, гортензии, анютины глазки, рододендроны и другие растения, отлично гармонирующие друг с другом, а также множество интересных деталей, отражающих интерес хозяйки к искусству и керамике. Отдельной достопримечательностью сада можно назвать оранжерею с интересными элементами дизайна.

Rus.Postimees поздравил с победой искусствоведа Эвелину Ведом, дом и сад которой в прошлом году уже был признан лучшим в городе Кейла.

Эвелина Ведом в своем саду. Фото 2022 года. Фото: личный архив.