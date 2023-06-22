Галерея ⟩ Выбран самый красивый частный дом Харьюмаа

Специальная комиссия по оценке красивых домов в течение двух дней осматривала дома, номинированные на высокие звания.
В этом году в конкурсе участвовало десять объектов, а первое место присуждалось в трех номинациях: частный дом, загородный дом и объект общественного назначения, сообщил Союз самоуправлений Харьюмаа на своей страничке в Facebook. Если в предыдущие годы жюри бурно спорило при определении лучших, то в этом году серьезных разногласий не случилось и был достигнут практически полный консенсус.
Дом Эвелины и Андрея Ведом в Кейла был признан самым красивым частным домом, излучающим приятную атмосферу. Жюри высоко оценило красочный альпийский сад камней, японскую вишню, георгины, гортензии, анютины глазки, рододендроны и другие растения, отлично гармонирующие друг с другом, а также множество интересных деталей, отражающих интерес хозяйки к искусству и керамике. Отдельной достопримечательностью сада можно назвать оранжерею с интересными элементами дизайна.
Rus.Postimees поздравил с победой искусствоведа Эвелину Ведом, дом и сад которой в прошлом году уже был признан лучшим в городе Кейла.
«Конечно, это очень приятно, что мои труды получили признание! К нам приезжала комиссия из нескольких человек, они не просто мельком глянули на сад, мы долго беседовали, я отвечала на многочисленные вопросы, - рассказала победительница. - На этом конкурсе интерьер не оценивается, только внешний вид дома и сад. Для меня главный критерий - какие эмоции и ощущения вызывает сад. Важно, чтобы каждый его уголок радовал не только весной и летом, но и круглый год».
В саду Эвелины Ведом есть и розарий, в котором 35 сортов роз!
В прошлом году Таллиннский ботанический сад начал реконструкцию своего розария и обратился к садоводам с призывом пересадить в свои сады розы, которые из-за ремонта могут погибнуть. Эвелина пересадила к себе на участок пять кустов роз, и они отлично прижились. «Получилось эхо большого сада в моем маленьком!» - восклицает она.
«Многие считают, что король сада - пион. По моему мнению, лучшее садовое растение - рододендроны! У меня их пятнадцать, это неприхотливые растения и так радуют своими цветами! – делится Ведом. – У меня есть и огород, но там всего понемногу, чтобы в сезон на столе были свежие овощи. В промышленных количествах я не консервирую».
В саду семьи Ведом рады ежикам и птицам, которые помогают бороться с вредителями. Химических удобрений Эвелина не использует, только органические.
«Главное в саду – декоративность и эмоциональность!» - говорит Эвелина Ведом.
В конце августа состоится президентский прием, на котором президент Алар Карис вручит дипломы победителям конкурса на самый красивый дом и сад Эстонии. Приглашены на прием и Эвелина и Андрей Ведом.