Хуссар: повышение НСО не должно сильно ударить по эстонской журналистике

По словам Хуссара, партия «Ээсти 200» пришла к выводу, что налог с оборота для предприятий по размещению не должен повышаться до 22 процентов, и поэтому необходимо было найти компромисс, который позволил бы уменьшить его увеличение. Тогда и было решено повысить НСО в секторе СМИ.

«Я считаю, что эти девять процентов не являются чем-то таким, что ударит по эстонской журналистике настолько сильно, что она не сможет с этим справиться. Я понимаю, что важен каждый цент, но в данном случае это был компромисс, к которому мы пришли после очень долгих обсуждений», - сказал Хуссар.