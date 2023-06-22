В опубликованном в четверг решении Государственный суд признал, что обструкция как инструмент политической борьбы и средства оппозиции мешать реализации воли парламентского большинства терпима в деятельности парламента до определенной степени.
Меньшинство может препятствовать работе парламента, но не бесконечно: Госсуд отклонил жалобу оппозиции
Суд рассмотрел две жалобы, поданные 38 депутатами Рийгикогу, входящими во фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE), Центристской партии и «Отечества». Заявители просили отменить постановления Рийгикогу от 15, 16 и 22 мая, которыми прекращалось рассмотрение процедурных вопросов об утверждении повестки дня и подача законопроектов и запросов.
Судебная коллегия Государственного суда по конституционному надзору в четверг постановила, что прекращение подачи проектов и запросов не нарушает прав заявителей, и жалоба по этому поводу была отклонена. Остальные жалобы остались без рассмотрения, поскольку Госсуд посчитал, что конфликты в работе парламента должны разрешаться в первую очередь самим Рийгикогу. При этом в Госсуде подчеркнули, что парламентское большинство и правительство при реализации своей воли также должны соблюдать конституционные требования парламентского процесса принятия решений.
Коллегия отметила, что конституция дает членам Рийгикогу право представлять законопроекты и и делать запросы, но это право не является неограниченным. На основании Регламента Рийгикогу отведенное для этого время может быть ограничено, если законопроекты и запросы поступают в таком большом количестве, что это не позволяет парламенту обсудить вопросы повестки дня.
В решении говорится, что в период с 8 по 13 мая заседания Рийгикогу, включая дополнительное заседание, длились 65 часов, но повестка дня так и не была рассмотрена. Для сравнения: годом ранее на подачу законопроектов и запросов в общей сложности ушло всего 32 минуты за 12 сессий. Кроме того, за короткое время правительство получило 345 запросов от членов Рийгикогу, на которые, по данным правительства, может уйти от 345 до 1035 часов.
Поэтому, по мнению Госсуда, нет оснований утверждать, что члены Рийгикогу не успели передать законопроекты и запросы. Хотя срок их сдачи был ограничен тремя днями заседаний, для этого были веские причины. Коллегия уже установила, что одной из законных целей ограничения прав депутатов является эффективное функционирование Рийгикогу. Работа парламента должна быть организована таким образом, чтобы он мог выполнять все свои конституционные обязанности.
Государственный суд пояснил, что все представленные законопроекты также должны быть обсуждены, приняты или отклонены. Запросы позволяют парламенту контролировать деятельность правительства, но для его эффективного функционирования на них также необходимо отвечать быстро – согласно конституции, в течение 20 дней заседаний. Порядок работы Рийгикогу должен обеспечить, чтобы члены парламента получили свои ответы в течение этого срока. При этом правительство также обратило внимание на то, что большое количество запросов и обязанность оперативно реагировать на них существенно тормозят работу исполнительной власти.
Наконец, коллегия констатировала, что большое количество процедурных вопросов, законопроектов и запросов свидетельствует о препятствиях, которыми меньшинство парламента мешает большинству реализовать его политическую волю. В деятельности Рийгикогу следует до некоторой степени допускать такой инструмент политической борьбы, но он не должен до такой степени парализовать работу парламента, что законодатель уже не в состоянии выполнять свои конституционные обязанности – это было бы злоупотреблением правами парламентского меньшинства.
«Меньшинство в Рийгикогу может временно препятствовать работе парламента, но не бесконечно. Если разрешить неограниченное применение обструкции, то маленькая группа депутатов Рийгикогу могла бы сделать парламент недееспособным. Учитывая центральное место Рийгикогу в конституционном строе Эстонии, длительная недееспособность Рийгикогу могла бы парализовать функционирование конституционного строя», – постановил Госсуд.
В то же время коллегия подчеркнула, что большинство Рийгикогу и правительства при реализации своей воли также должны учитывать конституционные требования к принятию решений в парламенте.
Особенно важно обеспечить равные возможности членов Рийгикогу для участия в обсуждениях, открытость и прозрачность работы, а также достаточное время для обсуждения проектов и формирования позиций для принятия обоснованных решений. Вот почему законопроекты не следует слишком часто связывать с вопросом доверия. Неограниченная обструкция, а также слишком частое увязывание законопроектов с вопросом о доверии ведут к обезличиванию парламента.