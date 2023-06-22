Меньшинство может препятствовать работе парламента, но не бесконечно: Госсуд отклонил жалобу оппозиции

Поэтому, по мнению Госсуда, нет оснований утверждать, что члены Рийгикогу не успели передать законопроекты и запросы. Хотя срок их сдачи был ограничен тремя днями заседаний, для этого были веские причины. Коллегия уже установила, что одной из законных целей ограничения прав депутатов является эффективное функционирование Рийгикогу. Работа парламента должна быть организована таким образом, чтобы он мог выполнять все свои конституционные обязанности.

Государственный суд пояснил, что все представленные законопроекты также должны быть обсуждены, приняты или отклонены. Запросы позволяют парламенту контролировать деятельность правительства, но для его эффективного функционирования на них также необходимо отвечать быстро – согласно конституции, в течение 20 дней заседаний. Порядок работы Рийгикогу должен обеспечить, чтобы члены парламента получили свои ответы в течение этого срока. При этом правительство также обратило внимание на то, что большое количество запросов и обязанность оперативно реагировать на них существенно тормозят работу исполнительной власти.

Наконец, коллегия констатировала, что большое количество процедурных вопросов, законопроектов и запросов свидетельствует о препятствиях, которыми меньшинство парламента мешает большинству реализовать его политическую волю. В деятельности Рийгикогу следует до некоторой степени допускать такой инструмент политической борьбы, но он не должен до такой степени парализовать работу парламента, что законодатель уже не в состоянии выполнять свои конституционные обязанности – это было бы злоупотреблением правами парламентского меньшинства.

«Меньшинство в Рийгикогу может временно препятствовать работе парламента, но не бесконечно. Если разрешить неограниченное применение обструкции, то маленькая группа депутатов Рийгикогу могла бы сделать парламент недееспособным. Учитывая центральное место Рийгикогу в конституционном строе Эстонии, длительная недееспособность Рийгикогу могла бы парализовать функционирование конституционного строя», – постановил Госсуд.

В то же время коллегия подчеркнула, что большинство Рийгикогу и правительства при реализации своей воли также должны учитывать конституционные требования к принятию решений в парламенте.