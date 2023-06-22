Выявлены тропы здоровья, на которых больше всего клещей

В рамках исследования городских клещей специалисты отдела исследования инфекционных заболеваний Института развития здоровья собирали клещей в зеленых зонах городов в период с 24 мая по 8 июня. Исследование проводилось в 47 городах, где была обследована 51 зеленая зона. Ученые прочесали за это время 55 770 кв.м.

За пару недель в зеленых зонах удалось собрать 2825 клещей. Самым распространенным в эстонских городах видом оказался европейский лесной клещ, но нередко встречается и таежный клещ.

Средний показатель распространенности клеща составляет 5,65 на 100 кв. м. В то же время было выявлено восемь зеленых зон, где на 100 кв. м. приходилось более десяти клещей. Самый высокий уровень распространения зафиксирован на тропе здоровья Прийметса в Валга, где он составил 26,63 на 100 кв. м., также очень много клещей было выявлено на поле для диск-гольфа в Выхма, в Кярдласком городском парке и на Тырваской тропе здоровья.