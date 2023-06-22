Выявлены тропы здоровья, на которых больше всего клещей

В Эстонии завершился первый этап исследования присутствия клещей в городской среде, представлявший из себя сбор клещей в зеленых зонах городов. Согласно первичной оценке ученых Института развития здоровья, клещей можно встретить практически во всех городских парках и на всех тропах здоровья.
В рамках исследования городских клещей специалисты отдела исследования инфекционных заболеваний Института развития здоровья собирали клещей в зеленых зонах городов в период с 24 мая по 8 июня. Исследование проводилось в 47 городах, где была обследована 51 зеленая зона. Ученые прочесали за это время 55 770 кв.м.
За пару недель в зеленых зонах удалось собрать 2825 клещей. Самым распространенным в эстонских городах видом оказался европейский лесной клещ, но нередко встречается и таежный клещ.
Средний показатель распространенности клеща составляет 5,65 на 100 кв. м. В то же время было выявлено восемь зеленых зон, где на 100 кв. м. приходилось более десяти клещей. Самый высокий уровень распространения зафиксирован на тропе здоровья Прийметса в Валга, где он составил 26,63 на 100 кв. м., также очень много клещей было выявлено на поле для диск-гольфа в Выхма, в Кярдласком городском парке и на Тырваской тропе здоровья.
«Преимущественно мы собирали клещей в городских парках, на тропах здоровья, на певческих площадках и на полях для диск-гольфа. Центральные городские парки, как правило, не благоприятствуют большому количеству клещей, поскольку газоны там подстрижены, кустарников очень мало, а засохшие листья как следует убраны», - объяснила Мария Викентьева, ученый отдела исследований инфекционных заболеваний Института развития здоровья. «Хорошим примером подобных случаев могут служить территория Хаапсалуского замка или центральный парк Килинги-Нымме, где не удалось найти ни одного клеща».
Выбор мест для проведения исследований диктовался целью проекта. Отбирались те общественные зеленые зоны в городах Эстонии, которые активно посещаются людьми, то есть клещи собирались в местах, проведение времени в которых вошло в поведенческие привычки людей.
Также исследовалось присутствие клещей на полях для диск-гольфа на открытом воздухе. Вместе с ростом популярности диск-гольфа растет и человеческая активность в таких зеленах зонах. И, как показали результаты исследования городских клещей, растет и угроза быть укушенным клещом.
Можно сказать, что парки в городах Эстонии содержатся подобающим образом и клещевая угроза в них находится на довольно низком уровне. В то же время зоны зеленых насаждений рядом с парками богаты клещами, особенно много клещей можно встретить в районе протоптанных в таких зонах тропинок.
Цель проводящегося в 2023 году исследования городских клещей состоит в том, чтобы установить уровень распространенности клещей в зеленых зонах эстонских городов и оценить риски быть укушенным клещом в городской среде и заразиться через укус инфекционным заболеванием. На следующем этапе исследования городских клещей будут изучены патогены, присутствующие у насекомых. Ожидается, что эти результаты будут обнародованы осенью 2023 года.
Больше информации о распространенности клещей в городской среде можно узнать тут.