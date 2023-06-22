Девятилетняя Хейди, самостоятельно выучившая русский, переводит украинским школьникам на уроках

В возрасте пяти лет Хейди самостоятельно начала учить русский язык, заинтересовавшись Youtube-каналом русскоговорящих детей Кати и Максима.

«Я подумала, что видео на эстонском, но оно было на русском, - рассказывает Хейди. - Потом подумала, что все равно хотела бы выучить этот язык и стала смотреть».

Видео Кати и Максима показались Хейди настолько увлекательными, что она захотела разобраться, о чем же в них идет речь.

Дома у Хейди никто не говорит по-русски. Как выразилась сама девочка: «Я выучила его самостоятельно просто так».

«Моему папе не нравится русский язык. Когда папа дома, я не могу смотреть видео на русском, - продолжила Хейди. – Но когда его нет дома, я смотрю».

Мама уже давно знала о том, что Хейди смотрит русскоязычные видео. Однажды, когда Хейди играла с Барби, говоря при этом по-русски, мама услышала это.

Знание русского языка помогло девятилетней Хейди завести несколько новых друзей, в том числе двух девочек из Украины, которым она помогла адаптироваться к жизни в Эстонии и лучше понять окружающую обстановку. По словам Хейди, девочки говорят не только по-русски, но и по-украински, и Хейди допускает, что когда-нибудь могла бы выучить и украинский язык.