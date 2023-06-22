Гостьей студии очередного выпуска передачи «Terevisioon» стала девятилетняя школьница Хейди Блинтер, живущая в Вильянди. Она самостоятельно выучила русский язык и теперь помогает украинским детям и эстоноязычным учителям понимать друг друга.
Девятилетняя Хейди, самостоятельно выучившая русский, переводит украинским школьникам на уроках
В возрасте пяти лет Хейди самостоятельно начала учить русский язык, заинтересовавшись Youtube-каналом русскоговорящих детей Кати и Максима.
«Я подумала, что видео на эстонском, но оно было на русском, - рассказывает Хейди. - Потом подумала, что все равно хотела бы выучить этот язык и стала смотреть».
Видео Кати и Максима показались Хейди настолько увлекательными, что она захотела разобраться, о чем же в них идет речь.
Дома у Хейди никто не говорит по-русски. Как выразилась сама девочка: «Я выучила его самостоятельно просто так».
«Моему папе не нравится русский язык. Когда папа дома, я не могу смотреть видео на русском, - продолжила Хейди. – Но когда его нет дома, я смотрю».
Мама уже давно знала о том, что Хейди смотрит русскоязычные видео. Однажды, когда Хейди играла с Барби, говоря при этом по-русски, мама услышала это.
Знание русского языка помогло девятилетней Хейди завести несколько новых друзей, в том числе двух девочек из Украины, которым она помогла адаптироваться к жизни в Эстонии и лучше понять окружающую обстановку. По словам Хейди, девочки говорят не только по-русски, но и по-украински, и Хейди допускает, что когда-нибудь могла бы выучить и украинский язык.
«Они начали учиться в художественной школе в том же классе, где училась я. Когда они пришли, учительница сказала: "Хейди, ты говоришь по-русски, может быть, ты могла бы перевести им, что мы сегодня делаем?" Тогда я начала переводить и спросила, сможем ли мы подружиться. Они сказали "да", - вспоминает Хейди. Таким образом, девочка стала помогать учителям, которые не говорят по-русски, и детям, которые не говорят по-эстонски, понимать друг друга. Позже она стала делать это и в своей обычной школе.
Их разговора ведущей программы и юной гостьи, проходившего на русском языке, стало известно, что летом девочка собирается много гулять, а также хочет поехать в лес.
Следующий на очереди язык, который Хейди хотела бы выучить, - английский. «Я практиковалась, но выходило не очень хорошо, - говорит она. - Английский язык более сложный. Примерно на 1.1 процент сложнее русского».
Что касается будущего, то Хейди не планирует связывать свою жизнь с лингвистикой. Напротив, она бы хотела заниматься не словом, а делом: стать акушеркой.
«Мне нравятся малыши, - поясняет Хейди. - И я много практикуюсь. С куклами».
В конце выпуска девочка поблагодарила свою тетю Карин за очаровательные косички, которые та заплела гостье специально для эфира.