Российская теннисистка о завершении карьеры Контавейт: потеря для Эстонии, но не для мирового тенниса

Для 82-летней Дмитриевой пределом на международной теннисной арене стал четвертый тур турниров Большого шлема, на France open, US Open и Уимблдоне. В 1960-х она завершила спортивную карьеру и начала работать тренером, но этот период был недолгим. После этого Дмитриева сосредоточилась на журналистике и комментировании теннисных матчей.