Знаменитый хутор Эдгара Сависаара обрел нового владельца

Мало кто не слышал о хуторе Хундисильма в деревне Эру Ляэне-Вируского уезда, где Сависаар, долгое время бывший мэром Таллинна и председателем Центристской партии, принимал гостей и на свои дни рождения, и на празднование Иванова дня.

С мая хутор Хундисильма площадью 14 гектаров принадлежит одному из четырех детей Сависаара – Эдгару Сависаару-младшему. Последний живет в Амстердаме и теперь также является владельцем и членом правления Fixor Holding OÜ.