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Знаменитый хутор Эдгара Сависаара обрел нового владельца

rus.postimees.ee
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Хутор Хундисильма.
Хутор Хундисильма. Фото: Marianne Loorents

Недвижимость Эдгара Сависаара, скончавшегося в конце прошлого года, недавно обрела новых хозяев, пишет dv.ee.

Мало кто не слышал о хуторе Хундисильма в деревне Эру Ляэне-Вируского уезда, где Сависаар, долгое время бывший мэром Таллинна и председателем Центристской партии, принимал гостей и на свои дни рождения, и на празднование Иванова дня.

С мая хутор Хундисильма площадью 14 гектаров принадлежит одному из четырех детей Сависаара – Эдгару Сависаару-младшему. Последний живет в Амстердаме и теперь также является владельцем и членом правления Fixor Holding OÜ.

Fixor Holding, принадлежавший бывшему лидеру центристов, попал в поле зрения общественности, когда в 2004 году фирма купила дачу в Кейла-Йоа у фирмы бизнесмена Оливера Крууда по цене в несколько раз ниже рыночной.

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