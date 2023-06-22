Расмус Мяги провел лучшее стартовое соревнование в карьере и выполнил норматив на ЧМ

«Классно снова бежать, и бежать – здоровым. Это очень хорошее ощущение. Норматив на ЧМ – это была цель-минимум, я предполагал, что должен был показать такой результат, даже если совершу небольшую ошибку. Пара сложных мест в забеге были, но, по крайне мере, норматив выполнен и об это можно больше не переживать», - прокомментировал Мяги в прямом эфире ETV.