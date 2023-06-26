Интервью ⟩ Ответственный чиновник: главный мотив реформы русской школы – равенство для всех

- Почему гимназии, в которых и так уже много предметов на эстонском, не переводят быстрее, а дожидаются 2029 года, когда все классы основной школы будут учиться на эстонском? Тут же нет такой сильной зависимости.

- Я согласен, что нет. Сейчас исправляется совершенная в прошлом ошибка, когда переход начали с конца. А теперь временная ось выглядит логично: сначала детский сад, где дети приобретают базовые языковые навыки, а потом начальная школа - на это уйдет какое-то время. Затем этого же мы будет ожидать от ступеней среднего и профессионального образования.

Президент Эстонии Алар Карис дает открытый урок в Таллиннской Ляэнемереской гимназии. 14 марта 2022 года. Фото: Sander Ilvest

Но никто не запрещает перейти на эстонский уже сегодня. Я знаю примеры из Ида-Вирумаа, где гимназии начали с системы 60/40, а на сегодняшний день дошли до 80/20. У некоторых классов уже все предметы на эстонском. Я думаю, процесс перехода подстегнут учащиеся с отличным уровнем владения эстонским, которые начнут приходить в гимназии.

- Как вы считаете, насколько высока вероятность того, что в некоторых местных самоуправлениях или в конкретных школах министерству придется прибегнуть к государственному принуждению и начать массово штрафовать за нарушения?